Mons: Maison Romy, the place to be pour les amoureux de la seconde main

À la tête de ce nouveau projet montois, l’on retrouve une figure bien connue dans la région: Romane Vega. Cette dernière avait fondé une association venant en aide aux personnes sans abri. "Je suis restée au sein de l’association pendant sept ans mais ces deux dernières années, le covid est venu tout freiner", explique la jeune femme. "Le projet Maison Romy découle cependant de mon implication au sein de l’asbl."

En récoltant des vivres destinés aux sans-abri, Romane Vega a en effet découvert "de petites pépites." Il n’en fallait pas plus pour qu’elle se tourne elle-même vers la seconde main. "Je suis allée directement à la source, chez des fournisseurs spécialisés dans la seconde main. J’ai déniché des pièces uniques, des vêtements que personne d’autre que moi ne portait. J’ai eu l’idée de me lancer. J’ai validé ma gestion en trois mois et avec l’aide de mes parents, tout s’est accéléré."

Le bâtiment était trouvé et des travaux étaient entrepris dans la foulée. "Il y a énormément à faire car je veux que les clients se sentent bien, soient accueillis dans un endroit chaleureux. Mais les choses ont bien avancé et je vais désormais pouvoir aller chercher les premières pièces chez le fournisseur. Afin de ne pas rester focalisée sur un seul style, des copines viendront avec moi dans un premier temps. L’idée, c’est d’avoir un peu de tout et de pouvoir proposer différentes tailles pour coller à un maximum de morphologies."

Évidemment, chaque pièce sera unique. "Il faudra faire avec ce que je déniche chez le fournisseur. Mais j’ai aussi l’envie de proposer quelques pièces de luxe, toujours de seconde main, à prix réduit. C’est quelque chose qui n’existe pas vraiment dans la région. C’est donc une plus-value pour mon concept et pour la clientèle." Insistons sur le fait que Romane Vega n’ouvrira pas sa boutique au dépôt. Il ne sera donc pas possible de venir déposer des pièces dont on souhaiterait soi-même se débarrasser.