Loyer diminué pour la galerie d'Alfredo Longo: Mons en Mieux crie au clientélisme

On ne présente plus Alfredo Longo, l'artiste montois qui a élevé l'assemblage de cannettes broyées au rang d'art et dont la réputation dépasse de loin nos frontières. Depuis plus de 20 ans, il pilote également l'asbl Art-Culture dont l'objet est de donner de la visibilité à des artistes émergents. Ces quatre dernières années, il a ouvert deux espaces dans la rue d'Havré: la St'Art Gallery, petite galerie d'art située au 27 de la rue d'Havré, et le Studio 33, espace de rencontre entre artistes et citoyens.