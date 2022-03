Pénurie de pompiers volontaires: les propositions de solution d’E. Thiébaut prochainement discutées en Commission

Les raisons de cette pénurie sont connues par le député Eric Thiébaut qui avait donc décidé de mettre une série de solutions sur la table pour résoudre le problème. "La durée de formation pour devenir pompier volontaire est de trois ans, ce qui est bien trop long", informait-il. "Les recrutements ne sont plus réalisés à l’échelle locale ce qui pose un problème tout comme le fait que de nombreux pompiers volontaires exercent également une activité annexe qui les empêche de concilier vie professionnelle et de famille. Il n’y a pas non plus assez d’examens pour le certificat d’aptitude fédéral."

Pour pallier ces manquements le député proposait de "mener des campagnes d’information nationale ainsi que de prévoir une meilleure implication des zones de secours." Il était également envisagé de mettre une formation en place dès la 5e et 6e secondaire. Enfin, il voulait prévoir un changement de statut afin de favoriser le recrutement.

Toutes ces possibilités seront donc discutées en Commission prochainement avec la Ministre de l’Intérieur afin de déterminer la ou lesquelles seront privilégiées.