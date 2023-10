L’ancien bourgmestre de Wellin, Robert Dermience, est décédé

Homme intègre et de parole

Les trois (ex) bourgmestres, Anne Bughin, Gabriel Bihain et Benoit Closson, qui ont côtoyé Robert Dermience sont unanimes: il était un homme de dialogue et de parole, avec des idées bien affirmées. "Respect de la parole donnée, intégrité absolue et expertise poussée des dossiers communaux, Robert restera le bourgmestre qui a mis en œuvre la fusion des commune s", précise Benoit Closson, l’actuel bourgmestre que Robert Dermience est allé chercher. À l’époque il commençait à penser à se retirer de la politique wellinoise.

Lors de ses mayorats, quel est le Wellinois qui n’a pas croisé Robert Dermience, déambulant à deux pas de son domicile et de l’hôtel de ville, à l’écoute de ses citoyens et de leurs commentaires sur moult dossiers communaux ?

Durant ces trente années, on retiendra quelques dossiers finalisés, comme la rénovation de la Grand-Place dans les années 90, la cession du réseau d’eau à la SDWE, le hall omnisport, le développement rural qui mènera, un peu plus tard, à la finalisation de la rénovation de la maison des Association.

Les funérailles de Robert Dermience seront célébrées ce lundi 16 octobre, à 10 h 30, en l’église de Wellin.