La Commune de Wellin réticente à l’extension de la carrière du Fonds des Vaulx

C’est en 2019 que les propriétaires ont exprimé leur intention de solliciter une modification du plan de secteur afin d’étendre la zone d’extraction. "À ce moment-là, la Commune n’était pas forcément contraire à cette idée, lance le bourgmestre Benoit Closson. C’était une réelle opportunité de maintenir l’emploi local et une plus-value pour les finances communales avec cette vente de bois".

Le Covid étant ensuite passé par là, la demande des investisseurs a été mise en pause. Une consultation de la Commission citoyenne pour l’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) ainsi qu’une visite de terrain a néanmoins modifié la vision communale par la suite. "Nous avons pris conscience de l’effet dévastateur d’un tel chantier sur les écosystèmes, la biodiversité, la nappe phréatique ou encore le microclimat local, poursuit le bourgmestre. Les aspects récréatifs de ces bois sont également en danger et doivent être pris en considération. L’avis de la CCATM était également défavorable".

Réticent à la poursuite des négociations

Fin 2022, face à la complexité de ce dossier très technique, le Collège a souhaité poursuivre la réflexion en demandant qu’un groupe de travail soit mis en place. Experts scientifiques, naturalistes ou encore propriétaires de la carrière se sont mis autour de la table. "Il en ressort que des divergences restent importantes entre les investisseurs et les naturalistes, explique Benoit Closson. Quant au DNF local, il a clairement formulé son opposition à la vente de cette forêt communale. Face à tous ces constats, le Collège communal est donc réticent à la poursuite des négociations, estimant que la préservation de l’environnement et des écosystèmes est prioritaire. À ce stade, dans le doute, il convient d’appliquer le principe de précaution".

Du côté de la minorité, on s’interroge sur ce dossier. "Je ne comprends pas pourquoi nous prenons acte de cette demande et qu’un point relatif au même sujet est également prévu à huis clos, souligne le chef de file de l’opposition Bruno Meunier. Nous regrettons également le manque d’infos sur le sujet et le retard engendré dans ce dossier qui date de 2019".

Un dossier pas assez mûr

"Concernant le point à huis clos, nous en sommes obligés, précise le bourgmestre. Nous allons y évoquer le montant proposé par la Carrière. Ce sont des chiffres qui doivent rester confidentiels". Bien que conscient de l’impact important sur la biodiversité ou encore l’écosystème, Bruno Meunier souhaite qu’une consultation citoyenne soit mise en place, comme la minorité l’avait déjà préconisé en 2021.

"Nous y avons pensé également, répond le bourgmestre. Mais dans une telle consultation, le vote n’est pas obligatoire et nous craignons que les résultats ne soient biaisés. Il y a quinze ans, on aurait foncé tête baissée dans ce type de projet, en mettant en avant l’économie et les bénéfices pour la commune. À présent, on pense autrement et les enjeux de la biodiversité sont plus qu’importants". Quid de la suite s’interroge la minorité ? "Ici, on a pris acte de la demande, poursuit le bourgmestre. Une réflexion doit encore avoir lieu à ce sujet car le dossier n’est pas encore assez mûr".

Vite dit

Précision du bourgmestre

Au lendemain du conseil communal, Benoit Closson souhaite apporter cette précision. "Après vérification, il s’avère que la tenue d’une consultation populaire est interdite dans une période de 16 mois qui précède les élections communales, explique-t-il. Si le projet devait se poursuivre, l’avis des citoyens serait de toute façon pris en considération sous forme d’une enquête publique comme le prévoit la procédure". Et une étude d’incidence devrait également être mise en place.

10 000 € pour les projets citoyens

La Commission citoyenne pour l’Aménagement du Territoire et la Mobilité (CCATM) et la Commission locale de Développement rural (CLDR) vont recevoir un budget annuel de 10 000 € qu’elles devront se partager. L’idée est de soutenir des projets citoyens qui devront répondre à l’intérêt général, se situer sur un espace accessible à tous et se trouver logiquement sur le territoire de Wellin.