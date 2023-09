Dusch s’approprie "Charlie my bear" à Wellin

Personnalisation de l’ours en direct

Durant ce week-end culturel, "Charlie my bear", ce concept culturo-environnementaliste, se mue en œuvre d’art, signée Dusch: en effet, l’artiste customisera cette silhouette de métal et de résine, en direct. "Dans un coin de la salle complètement dédié à cet exercice artistique insolite qu’est la création d’une œuvre"on line", le public pourra assister à la transformation de l’ours blanc en une silhouette multicolore, griffé Dusch !", précise l’organisateur.

Ces samedi 2 septembre de 14h à 19h et dimanche 3 de 11h à 18 h, rendez-vous à la maison des Association, 24 rue de Beauraing à Wellin, pour découvrir ces différents courants artistiques portés par Dusch, Cadelli et Polet, ainsi que les concepts made in Wallonia "The Boxart", œuvres encapsulées témoins de l’art et de l’expression des artistes, et "Charlie my bear", interprétation artistique incarnant aussi un message de préservation et de conservation de l’environnement.