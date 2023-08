La Commune de Wellin veut construire des logements sur le parking du basket

Le parking du basket de Wellin sera-t-il bientôt supprimé pour faire place à des logements ? C’est en tout cas l’envie de la Commune. Lors du conseil communal de jeudi soir, les élus ont émis le souhait de se faire assister pour la désignation d’un auteur de projet. C’est l’intercommunale liégeoise Ecetia qui a été proposée et le budget consacré à cette mission est évalué à 11 000 €. Bruno Meunier, chef de file de la minorité, a réagi à cette proposition. Il s’interroge sur le public qui aura droit à ces logements. Il craint également la suppression de places de parking et se montre surpris de devoir travailler avec une intercommunale liégeoise. Enfin, il estime que la commune dispose de personnel et de ressources en interne pour gérer cette mission, ce qui permettrait d’économiser pas mal d’argent. Guillaume Tavier, conseiller de la minorité, abonde dans le même sens. "Ce nouveau projet de 12 logements en plein centre de Wellin ne rencontre peut-être pas la volonté de nos citoyens, souligne-t-il. Il suffit de discuter avec eux pour se rendre compte qu’ils ne veulent pas de ce projet. Le parking actuel est souvent rempli, quid du futur ?".