Wellin émet un avis défavorable sur le SDT: "La ruralité et l’axe lotharingien sont oubliés"

Tour à tour, Benoît Closson, Thierry Damilot et Nadine Godet expliquent les raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’accepter pareille version du SDT. "Dans cette ébauche, aucune maîtrise des données, pour notre territoire communal. Ce schéma est une énième couche de lasagne, compte tenu de la révision du CoDT et du schéma de développement communal en cours. Impossible aussi d’imaginer l’urbanisation harmonieuse future à Wellin, compte tenu de cette fameuse notion de centralité", explique Benoît Closson.

Thierry Damilot, en confirmant les arguments du bourgmestre, dénonce la forme: délai trop court et avis à rendre pendant les vacances. Quant à Nadine Godet, elle analyse le fonds de ce SDT: mobilité impossible dans la réalité géographique wellinoise, isolement concernant les transports en commun et l’intermodalité. "Ce SDT est une hiérarchisation du territoire wallon ouest-est. L’axe lotharingien nord-sud est complètement nié, d’autant qu’en Luxembourg, aucun pôle n’a été identifié", précise Nadine Godet

La minorité confirme le non

Bruno Meunier confirme qu’il faut réfléchir sur les modalités à mettre en œuvre concernant le SDT. Il est décidé à demander au bureau Impact d’intégrer, si c’est possible, les différentes contraintes qu’imposerait le SDT. Le chef de file de la minorité conclut: "Les zones rurales oubliées, la déprécation foncière des parcelles villageoises au vu de cette centralité, imposent de rendre un avis négatif". Quant à l’enquête publique sur le SDT à Wellin un seul avis a été déposé à la clôture de la consultation. Le conseil déplore ce déficit démocratique arguant de la période choisie et déplore la faiblesse des informations fournies. Le SDT est donc rejeté à l’unanimité.