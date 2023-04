Le Wellinois Robin Warrant adoubé dans le château Planckaert

Non. Pas du tout. Je n’avais pas le sentiment de me transformer en acteur. Ce n’est pas parce qu’il y a des caméras que l’on ne reste pas naturel. On ne fait pas de show.

Peut-on dire que ce nouvel épisode vous intègre pour de bon dans le clan Planckaert ?

Oui, je le pense. Cela fait tout de même plusieurs années maintenant que je me suis familiarisé avec tout le monde. Iluna, ma copine, suivait les cours à Bure, tout comme moi. En fait, l’histoire a débuté en 2019. J’avais lourdement chuté en rentrant d’un entraînement à Rochefort. Une personne s’est arrêtée, m’a sorti des ronces où j’étais empêtré et a prévenu ma famille. Il s’agissait de Christopher Timmerman, le papa d’Iluna. À l’époque, je l’ignorais, mais quelque temps plus tard, lors d’une compétition sur piste à Jemelle, je l’ai reconnu. De fil en aiguille ; je me suis rapproché d’Iluna et de la famille, m’entraînant également fréquemment avec Mageno et son cousin Devon.

Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Eddy ?

Ah oui ! En juin dernier, à Walhain. Toute la famille était venue soutenir Mageno. J’ai tout donné pour faire mes preuves (rires). J’ai remporté la course et offert le bouquet de vainqueur à Iluna. Eddy m’a félicité. Moi, j’étais surtout heureux d’avoir fait bonne impression d’autant que toute la famille a compris que j’étais très proche d’Iluna.

Le bouquet d’un côté et de l’autre un sésame pour rejoindre la famille au château ?

(Rire). Oui, vous pouvez le dire. Mais le trajet, j’ai tenu à l’effectuer à vélo. J’ai effectué les 540 km en trois étapes, tout seul, avec mon sac au dos. C’est mon arrivée au château en octobre dernier que vont découvrir les téléspectateurs demain soir. La famille est en train de prendre le petit-déjeuner quand je me présente. Un peu plus tard, j’accompagne Devon et Mageno à l’entraînement sur le vélodrome, car c’est inouï, celui-ci existe bel et bien dans ce village d’Auvergne depuis 125 ans.

Dans quelle langue vous exprimez-vous ?

Principalement en néerlandais. C’est la langue utilisée quand toute la famille est réunie. Tous le parlent, forcément, mieux que moi et sont de parfaits bilingues, mais j’en profite pour m’améliorer.

Au total, cela fait seize ans maintenant qu’Eddy et sa famille accompagnent les téléspectateurs flamands et conservent une audience exceptionnelle. Comment expliquez-vous un tel succès ?

C’est vrai que les gens ne se lassent pas. Douze ans d’affilée pour "Les Planckaerts" sur VTM. Et maintenant la VRT est en train de tourner les épisodes de la cinquième saison du Château. Chaque épisode est suivi par plus d’un million de personnes. Pourtant, ce n’est pas du show, juste du vécu, du vrai, du naturel. Je me demande comment une telle émission n’est pas produite en Wallonie. Je suis certain qu’elle ferait un tabac, elle aussi…