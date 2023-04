Allier nouvelles technologies et état social dans la conférence-débat de Bruno Colmant et Damien Ernst

D’emblée, chaque intervenant expose comment il envisage interagir, face à cette urgence climatique que peu de sphères ne remettent désormais en cause. Damien Ernst expose sa vision technologique: sur le photovoltaïque, compte tenu des qualités d’ensoleillement variables en fonction de la position et des saisons, il explique la possibilité de construire une grille électrique internationale, permettant à tous les états adhérents de disposer d’énergie permanente. "Mais, une autre technologie focalise les recherches, celle de la captation du CO2 atmosphérique permettant la production de méthane synthétique, neutre en émissions" précise le professeur liégeois.

L’évolution économique

Dans sa vision socio-économique, Bruno Colmant estime que la société actuelle est vulnérable aux chocs environnementaux, énergétique, socio-économiques et politiques, entre autres. Expliquant les différents stades par lesquels a évolué l’économie depuis la fin de la 2e guerre mondiale. "Le modèle sociopolitique, avec une vision à long terme – plus de dix ans – doit tendre vers un système plus égalitaire. 2030 pourrait être le point de basculement de ce nouvel état du monde !" explique Bruno Colmant. Certes, cette évolution pourrait amener des turbulences dans l’économie, des désastres écologiques. "Mais je crois à la créativité dans la technologie. Il faut davantage de liens entre scientifiques et politiques" conclut l’économiste francophone.

Les visions des deux intervenants du soir, même si elles ne sont pas totalement compatibles, se rejoignent sur la possibilité que cette urgence climatique puisse être surmontée par le développement de moyens technologiques palliant la problématique du réchauffement climatique et conséquence, ainsi que par l’avènement d’état stratège, certes endetté, mais pas faillis.

Animée par Pierre Martin chargé de mission au parc naturel Ardenne méridionale, la soirée s’est terminée par un "questions-réponses" très enrichissant où tant Bruno Colmant que Damien Ernst ont pu approfondir certaines de leurs positions technologiques, idéologiques sur cette urgence climatique.