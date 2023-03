"Cette année, le chapiteau sera implanté à proximité du hall omnisports. À la suite de cette migration, il va de soi que tant le sacre du couple royal que le parcours a été également délocalisé", explique Fabrice Nollevaux, l’un des organisateurs.

Ainsi, le sacre des reine et roi aura lieu, ce vendredi à 20 h, dans le chapiteau. Quant au parcours du cortège carnavalesque du dimanche, il serpentera dans les rues proches du hall sportif Peu avant 14 h, la concentration des chars aura lieu dans le "dessus" de la rue de la station (vers Halma). Une fois la réunion des chars opérée, le cortège prendra la direction de la rue Pachis Lamkin avant d’emprunter ensuite la rue du Tribois, la rue Docteur Vandercam pour rejoindre la rue de la Station et entamer une deuxième ronde de ce cortège.

Programme du 39e carnaval

Vendredi 10 mars

– 13 h 30: au chapiteau, spectacle de Jacques Albert pour les écoliers de l’entité et à la Maison des aînés, goûter des aînés, animé par Pascal Fortune

– 20 h: au chapiteau, sacre de la Reine et du Roi, suivi d’une soirée (entré payante) animée de 21h à 22h par Nukzz ; de 22h à 1 h 30 par Michel Collignon ; de 1h à 2h par FAB ; de 2h à 3h par Nukzz

Samedi 11 mars

– 11 h: sur le parking du hall omnisports, apéro des Saltimbanques et à 15 h, apéros des anciens rois et reines.

– 14 h: au chapiteau, spectacle de Monte Cristo, suivi de l’élection des petits prince et princesse.

– 21 h: soirée (entrée payante) animée de 21h à 22 h 30 par Michel Collignon, de 22 h 30 à 1 h 30 par Ben-B ; de 1 h 30 à 2 h 30, par Arno & Mass ; de 2 h 30 à 3 h 30 par Nukzz

Dimanche 12 mars

– Dès 8 h 30: défilé des chars dans les villages de l’entité.

– 14 h: à la rue de la station (vers le rond-point d’Halma), 39e cortège carnavalesque (entrée gratuite).

– 17 h: animation carnavalesque par les fanfares.

– 18 h 30: concert Beverly Pils.

– 22 h 30: concert de la Kitsch kool orchestra.

– 0 h 30, DJ Gérald

Lundi 13 mars

Soirée de clôture costumée: tout doit partir, fûts, confettis. Sortez votre plus beau costume et c’est parti jusqu’au lever du soleil ! Animation par DJ Gérald et Michel Collignon.