Wellin : Des réserves financières rassurantes

Ordre du jour chargé au conseil wellinois ce mardi soir. Plus de trois heures d’échanges et de discussions sereines et constructives autour des chiffres des budgets. "L’an prochain, le boni ordinaire prévu est de 0€, avec une reprise de 215 000 € sur le fonds de réserve ordinaire. Si tout est conforme aux hypothèses et prévisions, l’équilibre structurel du budget ordinaire s’amorcera, dès 2026", précise le bourgmestre Benoît Closson ayant en charge les finances communales.