"Sur Wellin, deux rivières sont inventoriées, la Lesse et le ry d’Ave. Cela représente une quinzaine de kilomètres sur les cinquantaines inventoriées sur Wellin (classes 1 à 3 et non classé)"précise Bastien Pahaut, le responsable du contrat rivière Lesse.

La tâche de l’équipe "contrat rivière Lesse" consiste à inventorier les points noirs (87), les points noirs prioritaires (35)."Nous menons des actions sur les trente-cinq points noirs prioritaires, en collaboration avec la commune et la Région wallonne si nécessaire".

Érosion des berges par le bétail (gibier) et les résineux, ouvrages d’art obstruant la remontée du poisson ou endommagés et tentative d’éradication des plantes invasives, sont donc les actions que mènent Sébastien Pahaut et son équipe. Outre les actions sur le terrain, l’équipe du contrat rivière mène également des actions de sensibilisation envers les citoyens, les enfants et les jeunes en particulier. Ce programme d’action 2023-205 a été voté à l’unanimité.

Cœur de village à Halma et à la Grand-Place

Dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de village 2022-2026" pour les communes de moins de 12000 habitants, Wellin propose de déposer un projet concernant l’aménagement de la place d’Halma, de la Grand-Place et de leurs abords."Le rond-point est une des portes d’entrée de la commune. La réflexion architecturale doit intégrer une cohérence entre le rond-point et la Grand-Place. Mais une contrainte est que la voirie, sur cet axe, n’appartient pas à la Commune. Nous ne pouvons donc pas modifier cette dernière, sauf sur celle de la Grand-Place où une convention avec le SPW mettra à disposition de la Commune ce tronçon régional"précise le bourgmestre Benoit Closson, en l’absence (excusée) de l’échevin des travaux, Thierry Denoncin.

Des esquisses ont été dressées."Mais on est encore très éloigné de l’avant-projet et projet si Wellin est parmi les bénéficiaires de l’appel", précise le bourgmestre. Ces aménagements sont estimés à quelque 600000 euros, subsidiés. Appel à projet "cœur de village" voté à l’unanimité.