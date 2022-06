La cité de Wandalino (Wellin) a retrouvé son carnaval avec la grande foule (photos)

Pour ce trente-huitième carnaval de Wellin, c’est une foule nombreuse qui a convergé vers la Grand-Place et ses abords. Après deux éditions annulées (et programmé plus de trois mois après le deuxième week-end de mars), cette festivité majeure de la cité a permis aux Wellinois et aux voisins du chef-lieu de Haute-Lesse de renouer avec la tradition carnavalesque, autour de ses personnages légendes que sont Wandalino, Hallebard et son fils Cisco, ainsi les nutons, entre autres. Pas moins de trente chars et formations venus pour la plupart de la province ont donc ravi petits et grands, crachant confettis et bonbons, distillant au gré des chorégraphies, musiques populaires, voire modernes.