Comme le budget et les modifications budgétaires actées antérieurement, le directeur financier confirme, à l’exercice propre 2021, un boni de quelque 440000 euros, versés intégralement dans le fonds de réserve ordinaire. Cet excellent résultat a principalement été généré par une vente de bois exceptionnelle d’environ un million d’euros. Le reste des postes, tant en recettes qu’en dépenses, ont peu évolué durant les deux dernières années, certaines baisses de postes étant compensées par d’autres. L’opposition, via son chef de file Bruno Meunier, déplore cette provision de 440000 euros, estimant qu’engranger de pareille somme prive le citoyen d’un retour, via d’autres actions qu’il est en droit d’attendre. Reconnu comme excellent, ce compte 2021 s’explique aussi, pour la majorité, par des choix politiques maîtrisant les dépenses de fonctionnement et de personnel. Les comptes communaux 2021 ont été votés à l’unanimité.

En 2021, le calme à l’action sociale

Philippe Laurent a également présenté les comptes du CPASpour 2021.

Engagements et recettes s’équilibrent à hauteur de 1135000 euros.

En 2021, le nombre de bénéficiaires de revenus d’insertion sociales (RIS) et d’une aide financière reste relativement stable. Certes, compte tenu des événements survenus en 2022, le CPAS s’attend à un changement de tendance. À surveiller. Néanmoins, l’intervention communale, fixée pour 2021 à 525000 euros, continue à augmenter légèrement (quelque 25000 euros de plus par rapport à 2020).

Les comptes 2021 de l’action sociale ont également été votés à l’unanimité.