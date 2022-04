L’abbé Malisoux quitte Sohier et Froidlieu pour Achêne

L’administrateur desservant les paroisses Froidlieu et Sohier, Christophe Malisoux, a donc célébré son dernier office, fin février, à Sohier. Les pratiquants participant à l’office du samedi soir à Froidlieu ont remercié l’abbé Malisoux pour son dévouement et son engagement religieux durant cette dizaine d’années passées dans les paroisses de Froidlieu, Sohier et (feu) Fays-Famenne. Christophe Malisoux a, durant son passage en Haute-Lesse, organisé en août 2019 l’exécration de la chapelle Saint-Marcoul à Fays-Famenne. Cette fermeture de chapelle a permis à la commune de Wellin de vendre cet édifice pour un montant assez conséquent. Lors des tractations entre l’abbé Malisoux, les fabriques d’église et les responsables de la commune de Wellin pour désacraliser la chapelle Saint-Marcoul, les deux cloches extraites, Marie-Antoinette (cloches fêlées) et Marie-Sophie devaient normalement connaître une deuxième "vie": la première devait être exposée dans un oratoire à construire à proximité de l’ancienne chapelle de Fays-Famenne; la seconde devant rejoindre le clocher de l’église de Froidlieu. On aurait dû entendre résonner son timbre lors de la célébration pascale de 2020. Pour l’heure, aucune des deux cloches n’a vu les promesses se réaliser. Christophe Malisoux, l’initiateur et garant de ces accords conclus, s’en est allé officier dans les paroisses d’Achêne.