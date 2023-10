Cécile Lecuivre et Dany Siméon ont fêté leurs noces d'or à Bleid

Ce dimanche 22 octobre, c’était le 50e anniversaire de mariage de Cécile Lecuivre et Dany Siméon. Lui est originaire de Saint-Remy (Virton), elle de Chassepierre (Florenville). Leur rencontre remonte aux fêtes agricoles de 1971. Dany prend son courage à deux mains en 1972 et tous deux s’unissent le 2 juin 1973. Le couple aura 5 enfants: Christophe, Mariline, Vinciane, Angélique et Virginie. 10 petits enfants viendront compléter la famille bien plus tard avec Jonatha, Emma, Ethan, Lucas, Owen, Lalie, Corentin, Matéo, Robin et Loris. Pendant plusieurs années, Cécile et Dany auront aussi accueilli des enfants défavorisés orignaires d’Irlande, de Marseille (France) et de Biélorussie. Aujourd’hui, Cécile est toujours sacristine de l’église à St Remy où elle fleurit les autels avec brio. Elle fait partie de la chorale, gard des malades et propose son aide au niveau des soins palliatifs. Dany, lui, est très actif au sein de l’association patriotique "Sur les Pas de la Mémoire" et comme porte-drapeau lors des commémorations.