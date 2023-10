La plus haute distinction scientifique du Grand-Duché à un chercheur gaumais

Une nouvelle récompense, plus prestigieuse encore, a été octroyée ce 19 octobre au chercheur gaumais et à son équipe.

Le FNR, Fond National de la Recherche de Luxembourg (FNR), lui a attribué jeudi soir à Esch-Belval l’Award for Outstanding Scientific Achievement 2023.

"Cette récompense vient récompenser nos travaux de neuro-pharmacologie, le développement de deux prototypes de médicaments innovants et tous nos efforts au cours des dix dernières années pour établir le premier laboratoire académique de pharmacologie moléculaire de Luxembourg dans lequel nous réalisons de la recherche fondamentale et translationnelle", explique Andy Chevigné, 42 ans. Cette récompense se base sur quatre publications dans des revues de haut vol telles que Nature Communications, Science, Pharmacology and Therapeutics, mais aussi deux brevets que l’équipe d’Andy Chevignés a déposés.

Le prix lui a été remis jeudi soir par Marc Schiltz (secrétaire général FNR) et Claude Meisch (ministre de l’Éducation supérieure et de la Recherche au Grand-Duché.