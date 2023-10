La minorité à Virton a rendu aussi hommage à François Culot qui quitte le mayorat

La séance du conseil communal venait à peine de débuter depuis deux minutes que Vincent Wauthoz, encore 1er éche+vin pour quelques minutes et en passe de prêter serment de nouveau maire, recevait en direct un appel des pompiers lui signant la découverte d’un obus à Ethe… Comme on était sur Youtube et que les micros étaient ouverts, tout le public a entendu la conversation !

Finalement aucun obus n’a éclaté et tout est rapidement rentré dans l’ordre.

Le public, venu en très grand nombre pour saluer la dernière prestation du maire partant, François Culot, débordait de la salle de mariage de l’hôtel de ville. Des dizaines de personnes et de nombreux agents communaux avaient pris place dans le hall d’accueil, perpendiculaire à la salle du conseil.

Hommage unanime

Face à la famille de François Culot au grand complet, dont son papa, l’ancien maire Jean Culot, face au gouverneur Olivier Schmitz et son épouse, et au député-bourgmestre Benoît Piedbœuf notamment, les hommages envers François Culot ont été unanimes.

Extraits choisis.

Nathalie Van de Woestyne (IC): "Tu étais toujours positif et visais les résultats. On retiendra tes générosité et humanité."

Philippe Legros (Ensemble Autrement): "Un maire plein d’empathie, de bienveillance."

Étienne Chalon (Citoyens): "Avec beaucoup d’émotion, notre groupe a appris tes raisons de quitter la politique. Il n’y a pas de raison plus noble. Nous retiendrons ta grande disponibilité et ton amour pour notre ville, ta tolérance aussi qui nous a permis de nous exprimer durant les séances du conseil communal."

Tandis que Michel Mullens (Engagés) souhaitait "une belle retraite" à François Culot, les applaudissements envers ce dernier ont été nombreux, avant le verre de l’amitié.