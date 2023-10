"Je suis un branquignol": le tee-shirt offert par le personnel communal au maire de Virton, François Culot

Et comme on est en Gaume au pays de D’Jean d’Mady et qu’on aime y plaisanter, le maire s’est vu remettre par le personnel communal un t-shirt noir avec la mention "Je suis un branquignol". Allusion à l’extrait de son livre où il avait pointé quelques anciennes dérives de l’administration. Savoir rire de soi-même.. a été l’adage de François Culot, qui a porté ce t-shirt toute la journée !

Ce vendredi soir, à l’heure du départ lors de la séance du conseil communal, l’heure était à plus de gravité et d’émotion. François Culot a tenu à adresser une série de remerciements à l’ensemble du personnel communal, à son équipe du collège communal. Un merci particulier à son épouse Sylvia ( "Elle m’a été quotidiennement présente, utile, précieuse"). Merci aussi à la directrice générale Marthe Modave, "Avec toi, Marthe, j’ai pu travailler l’esprit tranquille."

Le maire de Virton a salué le rôle du gouverneur de la province, Olivier Schmitz, en matière de sécurité, et le côté "visionnaire" des responsables des pompiers (Stéphane Thiry) et de la police locale (Jean-Yves Schul).

En lançant un dernier cri d’amour à sa ville, Virton "Je t’aime tant, et tu es si jolie. Comment veux-tu que je t’oublie ?", le maire sortant a promis qu’il reverrait ses citoyens "au marché de Virton, au foot, aux Zigomars et à la fête de Saint-Mard".