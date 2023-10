150 ans de musique pour les Échos du Ton à Ethe-Belmont

Instruments… et quilles !

Un concert sur les musiques de films avec projection est également prévu le 4 novembre à 20 h 00. Aujourd’hui, les Échos du Ton, c’est une famille qui compte une quarantaine de membres. Chaque semaine, ils se retrouvent pour répéter, boire un verre… ou jouer aux quilles ! "Nous avons aussi notre propre jeu de quilles dans la salle, certains font partie de l’association, mais ne sont pas musiciens", explique-t-il.

Derrière ce groupement musical se cachait Octave Fizaine. C’est lui qui, en 1873, a créé l’harmonie et ses activités. D’ailleurs, qui ne se souvient pas du fameux thé dansant du dimanche après-midi ?

Rivalités de clocher

À l’époque, les Échos du Ton, historiquement socialistes, faisaient face à l’harmonie Saint-Pierre, à tendance catholique, et située un peu plus haut dans le village. Les rivalités du passé ne sont plus aussi fortes aujourd’hui. "Nous avons d’excellents rapports avec Saint-Pierre. On fait régulièrement des animations ensemble, dont la brocante dernièrement", poursuit Fabrice Bio, président depuis deux ans et membre de l’harmonie depuis 16 ans.

De nos jours, à Virton, on compte 4 harmonies encore actives : Saint-Pierre, la Concordia, la Société Royale Philharmonique de Saint-Mard et bien sûr les Échos du Ton. Fabrice Bio l’assure, la fin d’année sera encore riche en événements musicaux. L’histoire des Échos du Ton, on peut aussi la découvrir dans un livre paru en 1973, écrit par René Noël, et intitulé Un siècle de musique, de théâtre et autres loisirs d’Ethe-Belmont de 1873 à 1973. Un ouvrage où vous pourrez découvrir diverses anecdotes historiques savoureuses.

Réservations et infos : echosduton.ethe@gmail.com ou 0496 90 55 71