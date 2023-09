Un habitant de Grandcourt inquiet par un nid de frelons asiatiques

C’est le cas pour Frédéric Dargenton, grandcourtois (Virton), qui est amateur dans l’apiculture.

Plusieurs semaines de recherches

C’est depuis le mois de juin que l’apiculteur a découvert le premier frelon asiatique à proximité de ses ruches: "J’ai immédiatement alerté la Région wallonne sur leur site dédié aux espèces invasives, explique Frédéric Dargenton. Depuis le mois de juin, j’en ai tué 72 qui tournaient autour de mes ruches. Contre les 2000 individus qui peuvent sortir du nid pour attaquer les abeilles, je ne fais pas le poids."

C’est le 13 septembre que Frédéric Dargenton, à force de recherches, a réussi à trouver le nid. Perché en haut d’un arbre à l’orée du bois de France, il faut dire qu’il est bien caché. À plus de 20 mètres de hauteur tout en haut d’un terrain extrêmement pentu, les insectes semblent avoir une vue – et un accès – imprenables sur tout Ruette et Grandcourt.

L’entomologiste dit qu’il ne faut pas détruire le nid

Dès lors qu’il a détecté le nid, l’apiculteur en a informé les autorités communales. Malheureusement, réponse lui aurait été donnée que l’agent traitant était en congé et nécessitait donc l’attente de son retour.

"Fin de la semaine dernière, on m’a informé que le nécessaire serait fait, se rappelle le citoyen. Ils m’ont demandé de leur faire parvenir des devis de professionnels de la destruction des espèces invasives, ce que j’ai fait. Je pensais alors qu’ils allaient faire détruire le nid, mais ils ont plutôt fait venir un entomologiste (spécialiste des insectes, NDLR) au début de la semaine, qui a statué qu’il ne fallait pas détruire le nid." (lire les explications de la Ville ci-dessous)

Le nid sera quand même détruit

Un peu déçu et pas tout à fait d’accord avec les explications de l’expert, Frédéric Dargenton a décidé de faire intervenir une entreprise à ses frais. "J’espère que, l’année prochaine, d’autres nids n’auront pas élu domicile dans des haies proches des habitations ou de l’école, s’inquiète-t-il. Heureusement, des associations d’apiculteurs m’ont proposé de financer la destruction du nid, mais je n’aurai pas la possibilité de supprimer tous ceux qui reviendront dans les alentours les années prochaines. Il faudrait que la Ville de Virton établisse une vraie politique qui relève de la santé publique en la matière."

Comme lui, de nombreux habitants expriment leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Preuve que cette propagation inquiète, d’autant plus lorsqu’on sait l’importance des abeilles dans le processus indispensable de pollinisation.