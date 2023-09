La Ville de Virton explique pourquoi il ne faut pas détruire le nid de frelons découvert à Grandcourt

"Une expertise a été rendue et la Ville a décidé de suivre son avis d’expert, à savoir ne pas intervenir", explique le communiqué. Selon l’expert, le nid, se situant à plus de 500 mètres de toute habitation, "ne constitue pas de dangerosité pour la population du village. Le frelon n’est pas un animal agressif, sauf si on va"taquiner" son nid, et sa piqûre n’est pas plus dangereuse que la piqûre des guêpes", précisent-ils.

Attention, la Ville alerte sur le fait qu’il ne faut pas s’approcher du nid, une attaque massive étant toujours possible à proximité immédiate.

"Il est déjà trop tard"

Aussi, l’expert précise que l’essaimage des futures reines, qui iraient donc fabriquer d’autres nids pour s’installer l’année prochaine, aurait sans doute déjà eu lieu. "Si les ouvrières se sont répandues dans les vergers, c’est qu’elles sont actuellement en quête de sucre, ce qui signifie qu’elles ne nourrissent plus (ou peu) de futures reines puisque celles-ci sont alimentées en protéines", justifie-t-il.

L’expert avance également un argument écologique: les produits utilisés pour détruire les nids seraient particulièrement nocifs pour l’environnement, "non seulement pour le frelon asiatique, mais également pour tous les autres insectes, les abeilles notamment, ainsi que pour les personnes qui les utilisent".

Un accès difficile

Enfin, l’accès peu aisé vu la situation du nid en forte pente a eu définitivement raison de sa prise en charge par la Ville, les pompiers ayant confirmé qu’ils n’interviennent qu’en cas de situation dangereuse pour les personnes. L’expert conclut donc qu’il est préférable pour les apiculteurs de protéger leurs ruches en piégeant les frelons asiatiques à l’aide de systèmes adéquats, qui, en dehors du printemps, "donnent de bons résultats avec un taux de sélectivité assez élevé ".