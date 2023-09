Mais il veut désormais aussi les nourrir culturellement: "De plus en plus, j’ai envie d’utiliser ma société Hugallan pour mettre en valeur des artistes que j’apprécie, explique Éric Beaucamp. Il faut trouver des endroits d’exposition, et cet espace Marguerite Brouhon derrière l’église, je le trouve très bien. J’ai pour projet de le louer régulièrement pour présenter des artistes."

Des sujets différents

L’entrepreneur virtonnais a pour ambition de sortir des codes habituellement présentés dans les expositions classiques.

"Je n’ai pas envie d’exposer des paysages de Gaume, des têtes de biches ou un renard qui a été surpris le matin. Même pour la ville, je trouve qu’il faut ramener un côté, plus urbain, plus moderne, différent de ce qui se fait. Je pense que ça va véhiculer beaucoup de monde parce que les Virtonnais sont des gens toujours assez curieux, il y a toujours du monde quand quelque chose se passe à Virton."

Une première exposition dès ce week-end

C’est Baptiste Sid, gaumais d’origine, qui ouvrira le bal de cette série d’expositions. Photographe amateur, ce qui plaît dans son travail à Éric Beaucamp, c’est son œil, sa patte.

" C’est vrai qu’Éric m’a toujours encouragé dans la photographie. Le thème de l’exposition, c’est"Playgrounds", terrains de jeu. Voir la photo comme un jeu d’enfant, un jeu de compositions."

Exposition ouverte ces 16, 17, 22, 23 et 24 septembre.

Entrée gratuite.