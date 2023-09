800 musiciens à Virton le 14 septembre 1913 pour l'inauguration du kiosque!

Mais ce que l’on sait moins, c’est que le dimanche 14 septembre 1913, il y a donc 110 ans, ce superbe kiosque à musique construit sur un haut socle de grès de Florenville, fut inauguré par une foule énorme, venue d’un peu toute la province !

On doit ce petit rappel à Gérard Martin, de Virton, qui avait déjà rappelé cet épisode dans un ancien numéro du Gletton.

Une structure durable

Chaque année à la mi-août, à l’occasion de la fête à Virton, un kiosque démontable en bois était installé par les ouvriers communaux sur cette place au bas de la rue de la Roche et appelée encore à l’époque "place du Peuple".

Le 18 mai 1912, le conseil communal de Virton a décidé de se doter d’une structure fixe et durable, en fer forgé et en fonte, influencé par l’Art nouveau. Ce kiosque est l’œuvre de l’architecte local Omer Bodson.

Le dimanche 14 septembre 1913, c’est le grand jour d’effervescence pour l’inauguration du kiosque.

Un tas de sociétés de musique de la province ont été invitées, en train, à se déplacer jusque Virton et y jouer quelques morceaux sur le kiosque.

C’est ainsi que les Fanfares Ouvrières de Saint-Hubert et le Cercle Libéral de Neufchâteau ainsi que les Echos de la Semois à Arlon, l’Emulation de Habay-la-Neuve et la fanfare Les Echos de la Rulles de Habay-la-Vieille convergent vers la gare de Marbehan. De là, un train de wagons voyageurs attend les correspondances à destination de Virton.

À l’arrêt d’Ethe, des musiciens des Echos du Ton, d’Ethe, et la fanfare communale de Saint-Léger (qui étaient arrivés via le tram Arlon-Ethe), montent à bord. Ils descendent ensuite à l’arrêt de Virton-Ville

Sont arrivés à la gare proche de Virton/Saint-Mard, sur la ligne 155 mais dans l’autre sens, les musiciens français de Montmédy ainsi que depuis la ligne Athus-Meuse, les fanfares de Lamorteau-Harnoncourt, le Cercle Musical de Meix-devant-Virton, la Concordia de Messancy, l’Aurore d’Athus, la Fraternité de Halanzy et l’Emulation de Mussy.

Au total, 850 musiciens et accompagnants, rejoints par les "locaux" de la Philharmonie de Virton et la Philharmonique de Saint-Mard (ces derniers venus à vélo à Virton !).

Les concerts auront lieu l’après-midi, chaque fanfare prenant place tour à tour sur le kiosque.

En soirée, un train spécial du retour quittera les gares de Virton et Saint-Mard vers 21 h et rejoindra Marbehan, avec des correspondances pour Arlon et Jemelle.