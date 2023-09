Un 2e salon Zen Energies à Virton, le premier avait attiré du monde!

Le week-end du 23 et 24 septembre, au CNDB (Virton), Tiziana Zanella et Alexandra Munoz organisent leurs deuxièmes journées du bien-être. La première, hypnologue et magnétiseuse, entre autres, la seconde, créatrice-artisane de bougies dans l’énergétique, avaient toutes deux pour objectif de mettre en valeur toutes les personnes qui s’investissent autour du bien-être.