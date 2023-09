Cette Namuroise d’origine, qui a enseigné les langues germaniques et habite la Gaume depuis plusieurs années, vit depuis 30 ans avec la SEP, la sclérose en plaques. Cette maladie inflammatoire dégénérative du système nerveux a une évolution très imprévisible.

C’est tellement vrai que jusqu’il y a trois ans, Pascale avait un mode de vie quasi normal, pouvait accompagner des amis en balade en forêt, pas sur des distances marathoniennes certes, mais tout de même sur plusieurs km.

Puis depuis 2020, Pascale a subi plusieurs épisodes de troubles moteurs (faiblesse et raideur musculaire, difficultés à bouger les jambes), accompagnés de phases d’intense fatigue et de dépression. "Mais je gardais toujours le moral car je vais que je sais que vais en ressortir à chaque fois", dit cette femme qui cultive la joie et l’optimisme.

"Mon meilleur carburant ? Ma motivation !"

Pour fêter "ses 30 ans de compagnonnage avec la sclérose en plaques", dit-elle en souriant, mais aussi pour aller "à la rencontre d’elle-même et des autres", Pascale Rihoux e eu l’idée d’entreprendre un pèlerinage pas comme les autres… Pas jusqu’à Compostelle, trop loin, mais à vélo électrique de sa Gaume jusqu’à Namur, là où elle est née.

Elle a mené à bien son projet durant trois jours et 150 km la semaine passée, sous une chaleur étouffante. "Cela peut paraître facile de l’extérieur de rouler une moyenne de 70 km par jour en vélo électrique, mais avec la SEP, cette chaleur et surtout la 1re étape avec 720 m de dénivelé positif entre Ruette et Bertrix, j’ai dégusté ", raconte la maman de trois enfants et désormais grand-maman deux fois.

"Je pédalais seule, mais le vent, les odeurs, les paysages m’ont portée. Ainsi que tous les encouragements que j’ai reçus pendant les trois jours sur le blog que j’alimentais en photos et anecdotes."

Après ses nuitées à Bertrix et Foische (près de Givet), Pascale a atteint son terminus au siège de la SEP à Naninne, tout en ayant rendu visite à Omezée (Philippeville), village qui a égayé son enfance.

Vous pouvez aller consulter son blog https ://facebook.com/pascalesepossible, mais aussi acheter du chocolat Galler pour l’opération Chococlef. Ou encore faire un versement au compte BE27001789521573 de MOVE SEP en mentionnant en communication "don pèlerinage vélo Pascale". Tout don supérieur à 40 € donne droit à une attestation fiscale.