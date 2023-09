Nouveaux souffles pour l’harmonie La Concordia de Virton

L’harmonie bien connue à Virton, et pour cause, sa création date de 1888, se trouve dans une année charnière, comme l’explique le président, Pierre-Édouard Burg: "Notre harmonie se trouve aujourd’hui devant un renouvellement de ses cadres et de son comité. Des membres actifs depuis de nombreuses années ont décidé de céder leur place. Nous avons un besoin urgent de nouveaux membres pour rejoindre l’équipe qui restera en place. C’est l’occasion d’un souffle nouveau pour notre association."