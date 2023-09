Claude Demeyer et Ghislaine Lemaire se marient le 27 juin 1973 à Bonnert. Ils s’installent chez les parents Demeyer, puis à Saint-Léger, Arlon puis à Virton, et enfin à Saint-Mard. 4 enfants et 7 petits-enfants égayeront leur couple. Ghislaine collectionne les dauphins et tapisseries perlées. Claude s’est occupé du foot du temps de Stéphane Graczyk et de Bernard Lion.

Jean-Paul André et Monique Raskin se sont mariés le 21 décembre 1973 à Saint-Mard. Deux enfants viendront les réjouir et cinq petits-enfants. Monique assure une activité d’enseignante à l’institut de la Sainte Famille. Jean-Paul commence son activité à la Cellulose des Ardennes dans le domaine du papier de 1974 à 1979. À la création de l’usine Mobil Plastic, il y sera engagé jusqu’en 2000. Il décroche un travail au Grand-Duché au sein de l’entreprise Guardian à Bascharage.

René Noël et Yvette Erpelding se marient le 19 mai 1973 à Wolkrange. Ils accueilleront deux filles et cinq petits-enfants.

L’activité professionnelle d’Yvette a commencé chez Tounet et puis elle a gardé des enfants comme gardienne d’enfants et fille au pair avant d’avoir une activité de nettoyage, repassage à Arlon. Elle travaillera à la clinique Edmond Jacques comme technicienne de surface jusqu’à la pension. L’activité professionnelle de René commence dès l’âge de 19 ans à la Cellulose des Ardennes devenue Burgo jusqu’en 2005, année de sa prépension.

Roland Tabar et Martine Noël se sont unis à Jamoigne le 22 décembre 1973. De leur union, ils accueilleront 2 garçons et 3 petits-enfants.

Martine a travaillé à l’école d’enseignement spécialisé à Saint-Mard. En même temps, elle lance le Traiteur de la Chapelle.

Roland travaille à la boucherie du Nopri. Il passe à la SNCB à Ath, Arlon, Virton. Leur activité de traiteur les a conduits à réaliser la réception de la visite de Philippe & Mathilde à Orval pour leurs fiançailles !