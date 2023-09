Cuest’Art, l’art sous toutes ses formes dans le centre de Virton

Une fois munis de leur carnet, obtenus aux caves de l’hôtel de ville donnant un aperçu des exposants, ces derniers se lancent à la découverte des artistes et de leurs œuvres dans le centre-ville de Virton. Direction l’espace Marguerite Brouhon où Élise Claudot expose. Un peu plus loin, sur la place Nestor Outer, des toiles de grande taille invitent les plus curieux à entrer dans l’église Saint-Laurent qui ouvre ses portes au public pour l’occasion.

À l’intérieur, on y découvre les œuvres de Carole Nieder, une jeune Alsacienne, arrivée à Montmédy en 2021 et participant pour la première fois à l’événement. Cette artiste plasticienne et architecte travaille principalement sur de la performance, de l’installation et de la peinture sur grands formats. "J’ai l’habitude de peindre sur de grandes structures. Ici, les triptyques sur toile tissée représentent mes expérimentations. L’une d’entre eux est le fruit de mon travail en résonance avec un guitariste. Je peignais sa musique et lui jouait ma peinture. En face, les autres toiles proviennent de mon projet en cours: Culture . Je travaille avec douze exploitations du territoire et m’intéresse aux liens entre art et agriculture. Les agriculteurs sont les artistes des paysages, je reproduis donc les gestes agricoles en peinture."

Un peu plus loin, les visiteurs peuvent découvrir l’intérieur du restaurant Entre Nous ainsi que la Maison Gerbaux, ancienne imprimerie, accessible pour la première fois au public. Ces lieux accueillent notamment le travail graphique de Manon Bouvry et les tableaux de Pierre-Alain Gillet.

À la galerie du Cheval Blanc, le public découvre notamment les peintures de Géraldine Scudetti, les tableaux de MAG.D ainsi que les œuvres de Valou Kervyn et les installations de Stéphane Costarella (PK70). La galerie du Récollet accueille, quant à elle, les œuvres de Marie-Aude Rosman, jeune Gaumaise habitant Namur, mélange de photographie, de peinture et d’installations. À l’étage supérieur, les œuvres d’Émilien Gillard interpellent. Pour la première fois, la chapelle du Carmel ouvre ses portes. L’occasion d’y admirer le travail de Martine Souren et Joëlle Vincent.

Une fois encore les Vatelottes accueillent de nombreux artistes parmi lesquels la photographe Rina Berkhout, l’artiste plasticien Marcos Aranda Gonzalez. À deux pas de là, Xavier Rijs a pris possession de la Biblionef avec ses œuvres en bois. Un léger détour emmène les plus curieux au parc Foncin, à la découverte de la sculpture de PK70.

Au long de leur parcours, les visiteurs peuvent se rendre dans différents commerces de la ville pour y (re)découvrir les œuvres d’artistes locaux tels que Benjamin Lesage, Raphaël Donnay, Gérard Gribaumont, Jean-Paul Gribaumont, Véronique Capelle ou encore Gary Kneip.

À noter que le dimanche 10 septembre, des artistes se réuniront au parc Foncin pour créer et échanger avec le public.