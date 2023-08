Au service ordinaire, le résultat budgétaire obtenu équivaut à un boni de 261 145 € (contre 2 586 € budgétisés), ce qui permet d’injecter en modification budgétaire 258 609 € "Entre 2021 et 2022, le résultat comptable des exercices antérieurs a augmenté de 147 374 € tandis que pour l’exercice propre il a chuté de 635 893 €. Nous avons au total une hausse de 63 701 €". En ce qui concerne le résultat comptable, celui-ci s’élève à 343 248 €.

Une année 2022 dans le rouge

Côté dépenses, les frais de personnel restent le premier poste en constante augmentation (+13,51% en 2022 pour atteindre 5,5 millions€). Des hausses qui s’expliquent par l’indexation des salaires et les engagements. Les dépenses de fonctionnement sont aussi en hausse significative (+30% pour atteindre 1,2 million€) suite aux indexations et frais d’énergie, tout comme celles de transferts (+7% pour atteindre 3,4 millions€). Enfin, les dépenses de dette atteignent près de 500 000 €. "Les dépenses de l’exercice 2022 atteignent 11 143 499 € soit une hausse de 16%".

Côté recettes, les recettes de prestations (services payants du CPAS) sont en hausse de 7,4% pour atteindre 1 082 000 €. En parallèle, les recettes de transfert augmentent de 7,7% pour dépasser les 8 millions€ grâce à une intervention communale renforcée de 135 341 €. Au global, les recettes atteignent 11 404 695 € soit une hausse de 16%.

"En conclusion, l’exercice propre pur devient négatif. Il est le résultat d’une hausse fulgurante des frais de fonctionnement et de personnel. La dette devient importante vu l’évolution des taux d’intérêt. Les recettes n’évoluent pas à la même vitesse. Enfin, le résultat de l’exercice antérieur et le prélèvement sur le fonds de réserve constituent des parts importantes du résultat. Nous vivons au-delà de nos moyens".

Les comptes n’ont pas manqué de faire réagir Annick Van den Ende. "Un élément me perturbe. Nous observons une certaine fragilité des prévisions budgétaires au niveau des dépenses. Il est nécessaire de prendre des marges ce qui a un impact sur le budget communal car c’est grâce à la dotation communale que le budget du CPAS est équilibré. Or la Commune a déjà des difficultés à équilibrer son budget. Il est important d’avoir une maîtrise fine et proche de la réalité". La conseillère alerte aussi sur la croissance des charges d’emprunt d’ici 2026 et s’interroge sur les perspectives du CPAS pour ramener la MR-MRS à l’équilibre ainsi que sur l’insertion professionnelle grâce à l’initiative territoire zéro chômeur. Sur la maison de repos, la directrice financière ff s’est voulue optimiste. L’échevin Vincent Wauthoz est quant à lui resté plus vague sur le volet insertion.