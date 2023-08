Les prix des repas chauds et de la piscine augmentent pour les écoliers de la commune de Virton

Des montants qui interpellent Annick Van den Ende: "Comment est décidée la hausse des prix pour l’accès à la piscine ? Un impact sur la fréquentation est-il à prévoir ? Concernant la cantine scolaire, quel est l’indice socio-économique des écoles ? Ont-elles participé à un appel à projets pour les repas chauds gratuits" ?

En charge des finances, Alain Claudot précise que "le montant de l’accès à la piscine a été discuté en secteur. Nous avons observé les prix pratiqués autour de nous. En ce qui concerne les repas chauds, nous avons pris en compte le prix de revient des repas (17 400 repas moyen/an) et le prix du transport par jour (153 jours de transports) et sommes arrivés à 3,90 €".

Interrogation autour des subsides aux associations

Comme lors de chaque séance ou presque, il était question de subsides versés aux associations pour l’organisation de leurs événements. Face à la différence entre certains montants, le conseiller Pascal Massart (Citoyens) a interpellé le collège. "Sur quels critères sont basés ces chiffres et ces décisions ? Les différences sont parfois marquées pour des événements qui sont semblables. Il est dommage de voir que pour certains, les montants ont été réduits". De son côté, Léopold Baltus (Les Engagés) s’est interrogé sur l’octroi des subsides avant et après l’événement. "Si le subside est attribué après l’événement, ne devrait-on pas avoir les comptes pour prendre notre décision" ? Alain Claudot lui a confirmé qu’il était prévu de demander le budget et les comptes des associations pour octroyer ou non une aide financière.

Gestion des complexes sportifs

En fin de séance, Pascal Massart a interrogé le collège sur la gestion des complexes sportifs de Virton et de Saint-Mard suite à l’annonce de la fin de la mise à disposition de personnel par la commune. "J’avais proposé des pistes de réflexion et demandé qu’une réunion soit organisée avec les gérants. Des demandes officielles ont été introduites et n’ont pas reçu de réponse. Qu’en est-il ?" Le maire François Culot a répondu que les contacts étaient pris, que le collège avait entendu les demandes des comités de gestion des centres et restait ouvert à toute proposition.

Débat houleux

Ce qui ne devait être qu’un point sans histoire s’est transformé en un débat houleux entre la majorité et l’opposition. La modification du règlement d’ordre intérieur a fait réagir. En cause, des photocopies d’actes et pièces payantes, et l’ouverture des séances au plus tard 30 minutes et non 15 après l’heure fixée. Un choix souhaité pour éviter de revivre une séance comme celle d’avril où l’opposition avait décidé de ne pas se présenter.