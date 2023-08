Virton : Virginie André deviendra échevine, Florence Pétron sera conseillère

L’information a été révélée peu après minuit, ce jeudi 24 août. Une réunion du groupe IC+ s’est tenue un peu plus tôt dans la soirée avec notamment pour objectif, la désignation d’une nouvelle échevine et d’une nouvelle conseillère communale. Une réunion qui fait suite à l'annonce du maire, François Culot, faisant part de son désir de quitter son poste de maire pour s'occuper de son épouse malade. Après plusieurs jours de discussions, le groupe de François Culot a finalement opté pour le choix logique du nombre de voix. C’est donc Virginie André qui monte au Collège comme échevine (N.D.L.R. : étant donné que Vincent Wauthoz devient maire) et Florence Pétron qui accède au conseil communal pour compléter l’équipe.