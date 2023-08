Virginie André, future échevine à Virton : “je suis motivée et prête à apprendre”

Une commerçante échevine

Virginie André a acquis une expérience de la gestion communale depuis 5 ans en sa qualité de conseillère communale. Elle est membre de la commission communale de l’aménagement du territoire, du conseil de police, du comité de gestion de la piscine, des concertations Ville/CPAS… “La réunion s’est passée calmement, Nathalie Van de Woestyne a bien expliqué le départ de François, et puis, ils m’ont proposé la fonction d’échevine. La plupart des membres du groupe étaient d’accord de m’accepter. Au niveau des compétences scabinales, rien n’est encore défini, mais on ne veut pas chambouler tous les postes. Je pense que je vais récupérer la majeure partie des compétences de Vincent Wauthoz, le commerce en plus (N.D.L.R. : une compétence de François Culot). Je suis très contente de tout ça, je suis motivée et prête à apprendre, même si j’ai besoin d’un écolage”, précise la future échevine.

La nouvelle composition sera soumise lors d’un prochain conseil communal. Précisons que des changements pourraient aussi s’opérer au CPAS et dans certaines assemblées et commissions.