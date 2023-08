La communauté ukrainienne fêtée à Virton à l'occasion de sa fête nationale

Dans la capitale de la Gaume, par exemple, le maire François Culot a prononcé un discours vers 15 h 15 à l’attention des quelques ressortissants qui vivent sur le territoire communal. “Nous sommes aussi ici, tous ensemble, en tant que communauté, pour célébrer la main tendue et le refuge offert par la Belgique à ces Ukrainiens touchés par les horreurs de la guerre, avance-t-il. En accueillant nos amis ukrainiens, nous, Belges, perpétuons cette tradition d’hospitalité qui nous a été offerte dans le passé par d’autres nations comme la France”, déclare François Culot qui a également invité les Ukrainiens à “s’engager dans la recherche d’une insertion associative et professionnelle” et ainsi “prendre un contre-pied à certains intervenants qui relayent des commentaires polémistes.”

En tenue traditionnelle

Dans le public, composé d’une petite quarantaine de personnes, on retrouvait des hommes, des femmes et des enfants. Presque tous étaient vêtus d’une vychyvanka, une sorte de tenue traditionnelle provenant de leur pays. Sur le parvis de l’église Saint-Laurent, le vent commence à souffler très fort. Un orage s’apprête à éclater. L’hymne ukrainien est entonné, le maire prononce quelques mots en ukrainien qui ravissent l’assemblée presque exclusivement composée de ressortissants du pays au drapeau bleu et jaune. Et puis, tous s’avancent sur le perron de l’édifice pour procéder au lâcher des ballons.

Une bourrasque, suivie d’un coup de tonnerre, font tressauter la foule qui lâche la trentaine de ballons s’envolant bien loin de la place Nestor Outer, en moins de 10 secondes. Yuliia Ivasiuk, coordinatrice du centre d’accueil de Virton, s’est montrée très touchée par ces gestes de solidarité. “Je suis très reconnaissante envers la Belgique et particulièrement la Ville de Virton. Sans l’aide des citoyens, nous n’aurions pas pu avoir la vie que nous menons aujourd’hui”, explique-t-elle.

Apprendre le français en quelques mois

À ses côtés, Kseniia Voitovych partage le même discours. Originaire de Kiev, elle est arrivée à Virton peu de temps après le début de la guerre. “J’ai appris le français en quelques mois. J’ai le niveau B2 désormais. Je trouve que c’est très important d’apprendre la langue d’un pays dans lequel on vit. Comment voulez-vous vous intégrer sans faire cet effort ? Je ne parle pas encore parfaitement, mais je suis déterminé”, explique-t-elle.

La seule déception de la journée, pour le maire et les organisateurs, était que peu de citoyens virtonnais s’étaient déplacés pour l’occasion…