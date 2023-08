Florence Pétron, future conseillère communale à Virton : “j’ai envie d’être présente pour ma commune”

“C’est tout nouveau pour moi, mais je suis motivée”

Florence Pétron, 52 ans, très intéressée par le social et l’intergénérationnel, se réjouit de pouvoir apporter ses idées et compétences au service de la population en tant que conseillère communale. “J’étais assez surprise lorsque j’ai vu mon petit nom à la fin de l’article paru samedi matin, alors que je n’avais pas encore été concertée. J’ai rencontré Nathalie Van de Woestyne, je lui ai expliqué qu’à l’époque j’étais engagée et motivée, mais que vu le nombre de voix obtenu, je m’étais totalement mise en retrait. C’est tout nouveau pour moi, mais je suis motivée et j’ai envie d’être présente pour ma Commune. Maintenant, on verra si cette expérience me dégoûtera ou me confortera dans mon choix pour les élections de 2024”, explique cette mère de deux garçons qui cumule actuellement trois emplois chez Tragesom, Lady Green et dans un cabinet ophtalmologique d’Arlon.

La nouvelle composition sera soumise lors d’un prochain conseil communal. Précisons que des changements pourraient aussi s’opérer au CPAS et dans certaines assemblées et commissions.