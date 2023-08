Un voyage au travers des arts pour la 12e édition de Cuest’art à Virton

Dans le centre-ville

Cette fois-ci, tous les lieux à visiter se trouvent dans le centre de Virton. "Cela ne veut pas dire que nous abandonnons les villages, mais il y a des questions de mobilité à régler. Ici, tout se passera dans le centre. À l’esplanade de l’Avenue Bouvier, sur la Grand-Place, au Carmel et dans les caves de l’hôtel de ville, notamment", précise-t-elle.

Nouveautés de cette année : une exposition dans la galerie du Récollet du Musée Gaumais, mais aussi au sein de la maison Gerbaux, dans la Grand-rue de Virton. "Nous allons accueillir Arié Mandelbaum dans la galerie du Récollet. Nous l’exposerons même plus longtemps que Cuest’art, jusqu’au 17 septembre. Et puis, la grande nouveauté, c’est l’ouverture de la maison Gerbaux où 8-9 artistes exposeront. La maison nous est prêtée avant des travaux de rénovation par la Fondation Roi Baudouin", explique Héloïse Smets, la conservatrice du musée.

"On ne choisit pas les lieux au hasard, on essaye de voir quel endroit pourrait convenir au mieux à un artiste. Ce qui est très agréable, aussi, c’est de voir que, chaque année, des artistes reviennent. Pour cette édition, une dizaine sera de retour à Virton", s’enthousiasme Frédéric Gribaumont du service culturel de Virton. Le départ du circuit est conseillé depuis les caves de l’hôtel de ville où se trouvera une exposition générale de tous les artistes.

Des nouveaux lieux, inclure les commerçants

Le festival Cuest’art permet aussi de découvrir des lieux parfois inaccessibles en temps normal.

Frédéric Gribaumont, Timothé Bailleux, Anne Gillis, Camille Arnould, Aurélie Thiebaud, Héloïse Smets et Nathalie Van de Woestyne. ©-éda

Bien que la formule reste presque la même, cela n’empêche pas Cuest’art d’innover et de proposer de nouvelles curiosités au public. Par exemple, hormis la maison Gerbaux, il y aura aussi la maison de l’ancien restaurant "Entre Nous" qui sera ouverte aux visiteurs. "Je trouve que c’est un très beau bâtiment qui donne directement sur la Grand-Place. Le bâtiment chercher actuellement un acquéreur, j’ai donc décidé de contacter les propriétaires pour savoir si on pouvait le rendre accessible durant Cuest’art. Ce sera donc le cas. Il y aura notamment une exposition de Jean Morette, qui nous a quittés voici quelques semaines. Ses proches ont tenu à maintenir l’exposition", complète Nathalie Van de Woestyne.

Et puis, il y a également la galerie du Cheval Blanc qui vous proposera son lot d’œuvres à admirer, tout comme le parc Foncin récemment rénové. "D’ailleurs, nous avons un autre petit moment à signaler avec ‘lézards de passage’. Des artistes sortiront de leurs ateliers pour créer devant le public. Cela se déroulera le dimanche 3 septembre sur la place Nestor Outer et le dimanche 10 septembre au parc Foncin", rajoute la présidente.

Pause musicale

Notons aussi que parmi les ensembles présents durant le festival, on pourra retrouver Balaclava, Tribal Souk, l’Académie des Beaux-Arts de Virton, les cours de l’EAFC Sud-Luxembourg, l’Archéologie Surréaliste et la Maison des Jeunes de Virton. "En fin de journée, vers 17 h 00, nous avons prévu des petits moments musicaux pour permettre au public de se détendre après leur balade. Un petit bar éphémère se trouvera sur l’esplanade de l’Avenue Bouvier. On pourra écouter des morceaux joués par des groupes régionaux. Du jazz manouche, de la musique française ou encore un duo de violons", détaille Timothé Bailleux du service culturel de Virton.

L’art se retrouvera, aussi, chez certains commerçants du centre-ville. "J’ai voulu inclure davantage nos commerçants. On pourra donc admirer des œuvres chez certains d’entre-eux. Cela ne fait pas partie de la programmation, mais nous voulions leur permettre de s’inclure dans le projet. Ils ont pu choisir quel(s) artiste(s) exposeront dans leur boutique", termine Nathalie Van de Woestyne.

Infos pratiques

Les lieux d’exposition :

Les caves de l’hôtel de ville, la galerie du Cheval Blanc, la galerie du Récollet du Musée Gaumais, la chapelle du Carmel, la maison Gerbaux, l’ancien restaurant "Entre Nous", l’église Saint-Laurent, l’espace Marguerite Brouhon, les Vatelottes et la Biblio’nef, le parc Foncin.

Préparer votre visite :

Cuest’art aura lieu les week-ends des 2-3 et 9-10 septembre de 13 h 00 à 19 h 00. Des visites guidées sont possibles les dimanches 3 et 10 septembre, sur réservation, via l’adresse commission.culturelle@virton.be ou au 063 40 47 23. Précisons, aussi, qu’un catalogue papier pour agrémenter votre visite sera disponible dans les caves de l’hôtel de ville au prix de 4 €.

www.cuestart.be