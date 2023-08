Virton : les prochains mois seront riches en rebondissements politiques

Du côté des IC+, le bastion de François Culot, on digère encore la dure nouvelle. "C’est d’abord quelque chose d’inattendu qui nous secoue humainement, explique Nathalie Van de Woestyne. Nous prenons acte de la décision de François, mais nous accusons encore le coup. Cela va être un changement pour les citoyens et pour nous. Le groupe IC+ représente une force politique importante avec 8 sièges au sein de la majorité, on va poursuivre notre travail. L’envie de poursuivre, est là. C’est certain ! Nous serons présents en 2024. Nous allons commencer à préparer notre programme électoral au début du mois de septembre", assure Nathalie Van de Woestyne, la coprésidente des IC+ (NDLR : depuis fin mai 2023, IC+ est dirigé par un duo de coprésidentes, à savoir Nathalie Van De Woestyne et Élodie Baudry).

L’autre partenaire incontournable des IC+ depuis 2018, c’est Écolo+ qui jouit de 3 sièges au conseil communal, dont 1 d’échevin avec Annie Goffin. Les verts renouvellent leurs vœux de fidélité vis-à-vis de l’actuelle majorité jusqu’en 2024. "François Culot, dans son rôle de maire, en est un élément fédérateur. Chacun aura à cœur, je pense, de poursuivre dans le même esprit positif, de cohésion et d’action pour la population", nous déclare Roald Wyckmans, président de la section locale d’Écolo en ajoutant que "les mandataires sortants ayant œuvré au nom d’Écolo au collège, au conseil ou dans des organes paracommunaux depuis 2018, auront assez naturellement une place sur la liste. Et bien entendu qu’Annie Goffin, dont l’énergie au quotidien est visible de tous, y figurera." Par contre, aucune réponse de leur part quant à une éventuelle poursuite de l’alliance avec les IC+ au-delà de 2024.

Chacun trie ses cartes

Du côté des socialistes (qui ne reconduiront pas la liste Ensemble Autrement, mais bien une véritable liste PS), on déclare ceci par la voix d’Angèle Duvivier: "Ce sont les citoyens virtonnais qui ont les cartes en main pour décider du futur de leur ville. Nous sommes à un tournant et le PS est prêt à répondre à ces défis. Notre liste sera composée de personnes motivées, compétentes et prêtes à changer les choses. Nous voulons une équipe solide qui rallie ancienne et nouvelle génération. L’élaboration de la liste se poursuit. À ce stade, il nous reste quelques places. Nous accueillerons les plus motivés", précise la présidente du PS virtonnais, qui sera bien candidate en 2024.

Dans la minorité (représentée par les listes "Les Engagés" et "Mouvement Citoyens"), on observe la situation avec beaucoup d’interrogations. Il est question, notamment, d’une fusion de ces deux listes en 2024. Michel Mullens (Les Engagés) n’écarte pas l’idée. "On ne ferme pas la porte à des discussions, mais pour l’instant, rien n’est décidé. On travaille bien ensemble. Chaque groupe prépare les conseils individuellement, et puis, nous mettons en commun. Nous communiquerons davantage dans le courant du dernier trimestre 2023", assure-t-il, en précisant qu’il sera bien là lors du prochain scrutin. Un choix qui semble, en tout cas, presque inévitable quand on sait qu’en 2018, déjà, il était difficile de boucler les listes. Une situation qui risque bien de se répéter en 2024, d’où la probabilité de cette hypothèse de rapprochement. Pour Michel Mullens, cela dépendra aussi de l’attitude de Vincent Wauthoz comme maire.

Chez les Citoyens, la nouvelle présidente, Lison Themelin, reste très prudente et évasive. "On réfléchit depuis quelques mois à 2024, on envisage toutes les possibilités et on ne ferme aucune porte, toujours dans l’intérêt du citoyen. La démission de François change la donne, même si c’est triste, bien sûr. Concernant le rapprochement de notre liste avec les Engagés, je confirme et ne confirme rien, car rien n’a été acté. Nos membres et la presse seront informés en temps voulu", termine-t-elle.

Vincent Wauthoz maire de Virton, et après ?

En politique depuis plus de 30 ans, Vincent Wauthoz deviendra maire pour la première fois. Il voit au-delà de 2024.

Qu’on l’apprécie ou non, Vincent Wauthoz est l’un des politiciens les plus expérimentés à Virton. En cumulant, cet avocat de 64 ans aura passé 18 ans de sa vie dans l’opposition, mais également 14 années comme échevin (N.D.L.R.: il l’avait déjà été au début des années 90). Si pour Vincent Wauthoz la démission de François Culot est évidemment un choc sur le plan humain et politique, il relève le défi d’assumer les fonctions de maire. Un poste qui, selon certaines sources, le faisait rêver depuis plusieurs années. "Je n’ai pas une vision d’un an pour cette fonction, je la vois à plus long terme. C’est sans doute prétentieux de ma part, mais je ne viens pas là pour faire de la transition ! J’ai une réelle envie de faire profiter ma ville de mes compétences. Si j’abandonne maintenant, ce serait un gâchis", explique le futur maire de Virton, qui semble bien déterminer à poursuivre au-delà de 2024. Même si François Culot a annoncé sa démission, il n’a jamais parlé textuellement de retrait définitif de la vie politique. Vincent Wauthoz rajoute: "Pour François, c’est un abandon. Mais il restera présent pour nous aider. Il n’a pas l’intention de se représenter, mais tout peut bien sûr changer. C’est quand même lui qui nous a fait gagner en 2012 et en 2018". Un retour de François Culot en 2024 semble toutefois peu probable, mais pas non plus impossible.

Mélissa Hanus sur la liste PS à Virton en 2024 : une possibilité

C’est une rumeur qui circule déjà depuis plusieurs mois en Gaume. Mélissa Hanus, l’actuelle présidente provinciale du PS, députée fédérale et première échevine d’Etalle, projetterait de déménager d’Etalle vers Virton pour pouvoir se présenter dans la capitale de la Gaume et ainsi renforcer une liste qui, bien que membre de la majorité, galère à retrouver son succès d’antan. Et lorsque l’on enfile ses gros sabots pour poser frontalement la question à la principale intéressée, celle-ci prend le temps de la réflexion et rétorque via un communiqué commun avec Angèle Duvivier, la présidente des socialistes virtonnais: "Mélissa Hanus a défié toutes les projections qu’il y avait pour le PS à Virton. Lors des dernières élections fédérales, où elle était tête de liste, les scores socialistes ont remonté de manière fulgurante. Elle a permis de repositionner le PS comme premier parti en Gaume, en devenant la première personnalité politique dans l’arrondissement. Si Mélissa fait le choix de Virton, nous serons tous prêts à bouger les lignes à ses côtés", peut-on notamment lire. Mélissa Hanus offre ici une réponse intéressante, puisqu’elle ne confirme pas cette rumeur. Néanmoins, elle aurait pu aussi y mettre un terme. Chose qu’elle n’a pas faite, ce qui laisse planer le doute. Eh oui, la reine rouge ne va pas révéler aussi facilement ses cartes… D’autant plus qu’une telle annonce aurait des conséquences immédiates dans ses fonctions d’échevine. On l’imaginerait mal siéger en toute tranquillité à Etalle... Il faudra donc attendre patiemment pour voir si Mélissa Hanus compte bel et bien "bouger les lignes" à Virton.

Changements au conseil communal

Selon les résultats électoraux de 2018, c’est l’actuel 1er échevin, Vincent Wauthoz, qui remplacera François Culot comme maire. Un choix qui semble déjà acté du côté des IC+. Ce qui veut dire qu’il va falloir faire monter un(e) conseiller/conseillère comme échevin(e) et demander à un(e) candidat(e) IC+ de faire son entrée au conseil communal. Toujours selon les résultats du dernier scrutin, c’est Virginie André qui doit, en toute logique, monter au sein du Collège. Contactée par nos soins, celle-ci nous assure "être candidate échevine" et "accepter de devenir échevine si on me le propose". Virginie André, commerçante de 56 ans, semble déterminée à ne pas laisser cette chance lui échapper. Du côté des IC+, on assure, en tout cas, "vouloir prendre le temps qu’il faut, consulter toutes les personnes et analyser la situation pour trouver la personne idéale". D’autres candidat(e)s pourraient monter à la place de Virginie André. On parle déjà de Jean-François Body et d’Élodie Baudry. Toujours dans le scénario où Virginie André devient échevine, la personne qui, dans l’ordre logique, devrait la remplacer comme conseillère est Mireille Bever. Renseignements pris, Mireille Bever assure qu’elle refusera le mandat. Étant effectivement employée communale, celle-ci serait contrainte de démissionner définitivement de son poste. Une situation qui n’est pas " financièrement envisageable", selon elle. Profil suivant: Florence Petron.

Étienne Chalon, candidat pour 2024 ?

Du côté de la liste Mouvement Citoyens, on reste prudent dans ses déclarations face à la presse. Des bruits de couloirs faisaient état du retrait de la vie politique d’Étienne Chalon en 2024. Après une tentative de contact, celui-ci nous renvoie vers Lison Themelin (présidente) et Annick Van den Ende (chargée de communication).

Réponse de Lison Themelin: "Étienne soutiendra notre liste, coûte que coûte, car il aime Virton et la politique." En l’état actuel des choses, on voit mal Etienne Chalon ne pas se représenter en 2024 après un tel revirement…