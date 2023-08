L’épouse de François Culot, Sylvia, qui suit toujours de près l’activité publique de son mari, est confrontée à des problèmes de santé.

Ceux-ci sont tels que le maire de Virton a pris une décision, qu’il a annoncée ce vendredi en fin de journée, très ému, aux membres du collège communal et à ses partenaires Écolo et PS. "Je vais démissionner de mon mandat de maire et d’élu pour accompagner mon épouse dans sa vie au quotidien et dans sa lutte contre la maladie." Un peu comme la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès avait annoncé en 2022 qu’elle se retirait de son poste de ministre pour accompagner son mari souffrant, François Culot a adopté la même démarche.

Le choix de la raison et du cœur.

Il part dans deux mois

François Culot précise qu’il restera encore deux mois à son poste puis il devrait quitter la politique en octobre. C’est le 1er échevin Vincent Wauthoz (IC) qui devrait ceindre l’écharpe mayorale jusqu’aux élections communales d’octobre 2024.

Un nouvel échevin (la conseillère communale Elodie Baudry ?) devait entrer au collège, sans oublier l’intégration d’un nouveau conseiller communal.

L’annonce du retrait de la vie politique du maire de Virton en surprendra plus d’un. Avec en octobre 2012 son slogan "Jeune en politique, expérimenté dans la vie", François Culot avait porté pour la première fois sa candidature à un scrutin communal, à l51 ans. Avec un succès inattendu puisqu’il a d’emblée réussi un gros score populaire et a été désigné 1er citoyen de sa ville.

Avec son style bien à lui, enthousiaste, positif, indépendant et hostile à la particratie, François Culot a appris sur le tas la gestion de la chose publique, avec des épisodes parfois difficiles (l’envahissement du conseil communal en 2014 par des sympathisants de Gaia opposés à l’élevage de visons à Bleid, le mot controversé "Branquignols") ou plus réjouissants (l’inauguration de la piscine en 2018 et la fin des travaux de la grand-place rénovée l’an passé).

"Merci à la population"

"Ce que je retiens surtout de ces 11 années à la tête de notre Commune, dit-il, c ’est cette formidable reconnaissance que m’ont apportée les gens. J’ai aimé les rencontrer, écouter leurs problèmes, tenter de les résoudre. J’étais maire 7 jours sur 7, mon téléphone était public, on pouvait m’appeler à n’importe quelle heure."

Sa Ville de Virton, c’était sa grande passion. La rénover. La rendre plus belle. Aménager une grand-place lumineuse et accueillante. "Je la sens, ma ville. Je connais tous ses quartiers par cœur", nous disait -il encore il y a quelques jours. "La Ville devant soi" était le titre de son premier livre, paru en 2016. Tout un programme !

"Je dis un immense merci à la population qui m’a toujours soutenue. J’aurais aimé me représenter pour un 3 e mandat aux élections d’octobre 2024, mais les contraintes privées et familiales m’obligent à me retirer de la politique. C’est ainsi. Je dois l’avouer, à part la célébration de mon mariage et la naissance de mes enfants, la date des élections du 14 octobre 2012 aura été le moment le plus important de ma vie", confie François Culot.

Après-demain, peut-être, il compte réaliser un rêve qu’il porte en lui depuis des années. Construire une école en milieu rural au Sénégal, école qui portera le nom d’un de ses amis parti trop tôt, emporté par un cancer: l’école Jacky Antoine.