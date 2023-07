Où sera transférée la Maison du tourisme de Gaume?

La MTG occupe le premier étage du bâtiment et le SI, l’espace accueil – boutique et l’ancienne galerie Soleil.

Il y quelque temps, la MTG a fait part de son besoin d’avoir un espace plus approprié (plus d’espace de bureau, meilleures conditions travail) car les locaux sont assez étriqués.

Le maire Culot a répondu que 6 nouveaux espaces ont été proposés à Florenville, Tintigny, Etalle, Chiny ainsi que 2 à Virton, aux Vatelottes et dans le grand immeuble des Dominos, juste en face de l’actuel bâtiment de la MTG au centre de Virton.

Le maire ne cache pas que la Commune de Virton pousse pour que la MTG choisisse le site des Dominos.

Les échevines Annie Goffin et Nathalie Van de Woestyne précisent qu’elles ont plaidé auprès de la MTG pour que celle-ci reste à Virton. Mais seule la MTG décidera de sa nouvelle localisation.

Annik Van den Ende précise de son côté que les missions de la Maison du tourisme ont évolué et celle-ci ne se focalise plus sur l’accueil: "En effet, cela fait plus d’un an maintenant que le SI de Virton assume intégralement tout l’accueil des touristes sur le territoire de Virton: conseils divers, vente de cartes de promenades, de livres sur la Gaume, de produits du terroir,….En quelque sorte, tout le volet accueil proprement dit. Concrètement, le SI organise toutes les permanences touristiques du mardi au dimanche en été et du mardi au samedi en hors saison.

C’est avec notre employé du SI, des étudiants et bénévoles que nous faisons “tourner la boutique” comme on dit. Nous sommes le second pôle du ressort de la MTG après Florenville, et avec des perspectives de croissance en lien avec le redéploiement de Rabais."