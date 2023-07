SDT: Virton rappelle son lien avec Aubange

Ce dernier avait beaucoup planché en amont sur la grosse brique de 300 pages du SDT et il en a produit une résolution en 15 points, globalement positive envers le SDT, mais en y apportant tout de même une série de remarques et améliorations. "La Région wallonne nous demande un avis", dit l’échevin.

"Je considère que Vincent Wauthoz a réalisé un très bon travail. Mais il faut exprimer un avis favorable ou défavorable", rétorque Michel Mullens (les Engagés), suivi en cela par Étienne Chalon (Citoyens).

"J’ai rédigé ma note en toute indépendance, sans position politique, et on vous a proposé d’y participer. Je n’ai pas peur d’un schéma SDT, j’ai en fait plus peur d’une absence de schéma", précise Vincent Wauthoz.

"Dans l’ensemble, on partage les objectifs du SDT d’autant plus que ce n’est pas mauvais pour Virton. On n’a pas été oublié en tout", souligne le maire François Culot.

Sur les 14 élus participant au vote (7 étaient en vacances et excusés), la délibération "Wauthoz" obtient une large majorité de 11 oui, dont les votes positifs d’Annick Van den Ende et Pascal Massart (Citoyens). Seuls Michel Mullens (Engagés), Étienne Chalon et André Gillardin (Citoyens) votent non.

Virton repris dans les 7 pôles d’ancrage

Alors en résumé dans cette délibération, le conseil communal de Virton:

1.Partage les objectifs du SDT dont l’enjeu majeur est d’optimiser le territoire en limitant l’artificialisation des sols et en freinant l’étalement urbain avec le souci de sauvegarder la biodiversité, mais requiert de la part du gouvernement de tenir compte de divers avis.

2.Relève avec satisfaction que la Ville de Virton est reprise parmi les 7 "pôles d’ancrage" de la province de Luxembourg, tout en s’étonnant, avec le CA d’Idelux, de ce que la commune d’Aubange, avec qui elle souhaite optimiser le potentiel de développement offert par la liaison ferroviaire qui les relie à Luxembourg, ne figure pas parmi ces pôles.

3.Prend acte de ce que l’opérationnalisation du SDT sera le fait des communes tout en relevant que les petites communes n’ont pas nécessairement la capacité pour ce faire, en termes de compétences, de moyens humains ou financiers à assurer par la Région.

4.Fait part de son étonnement de ce que les auteurs du projet de SDT ignorent:

– Le principal pôle industriel de la province (Burgo, Jindal, Signode (Mima films) Groupe François) à propos duquel la Ville de Virton ne peut que leur recommander de mener une étude sur l’importance de sa contribution au trésor public et aux chiffres d’exportation de biens, afin de prendre conscience de la nécessité, pourtant évidente, de mettre à leur disposition des voies de communication à la hauteur de leur activité afin de favoriser leur développement, mais aussi de réduire les nuisances pour la population.

– Le fait que, de Virton à Athus, la ligne ferroviaire 165, fondamentale pour le fret marchandises, traverse un ancien bassin industriel et minier "riche" en friches industrielles à réhabiliter, "ce qui représente le potentiel foncier de développement sans artificialisation le plu s important de la province".

– Le SDT ignore aussi l’importance des axes et réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie dont la carte de la page 144 du SDT illustre pourtant parfaitement la place que devrait avoir Virton et cet ancien bassin minier, qui se trouve spécialement desservi par deux retours de ligne électrique à très haute tension et de gaz naturel.