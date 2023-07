Décédé à Virton, Jean-Pierre Breda était un grand patron d'entreprise

Parti beaucoup trop tôt la nuit de mercredi à jeudi alors qu’il venait de fêter ses 65 ans, Jean-Pierre Breda, patron de la société d’électricité Breda à Virton, était un chef d’entreprise compétent, expérimenté, et aussi "toujours jovial et très positif" dit de lui son ami fidèle Bernard Henin, qui habite le même quartier que Jean-Pierre à la rue de Pierrard sur les hauteurs de Virton et Chenois.