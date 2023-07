Virton: Marie-Anne Caty veut initier les enfants aux joies de la musique

Offrir des opportunités aux enfants

Pour ce nouveau projet de sept chansons, l’artisane de la chanson et médiatrice culturelle s’est entourée de nombreux collaborateurs. Environ 150 personnes ont en effet participé à ce concert vidéo dont une centaine d’élèves de 6 à 12 ans. "J’ai décidé d’impliquer des enfants qui n’ont pas de cours de musique en primaire en leur offrant l’opportunité de participer à un projet artistique. J’ai invité des enfants des écoles de mon village, des villages voisins (dans la région de l’Estrie) et ceux qui suivent l’école à la maison, ainsi que du personnel de ces établissements à prendre part à ce projet. J’ai également emmené certains enfants en studio pour enregistrer leur voix. Je les ai encouragés à donner le meilleur".

Une soixantaine d’élèves apprenant le violon et le violoncelle à l’école du Parchemin de East Angus ont de leur côté apporté leur contribution à la chanson titre du concert. Des musiciens tels que le fils de Marie-Anne, Merlin Catry-Gosselin (piano-jazz), Maïté Gagnon (flûte) et Mia Sasseville (trombone) ont également mis leur talent et savoir-faire au service du projet.

Enfin, Marie-Anne Catry a fait appel aux talents de comédiens de Marie Tison et Denis Clément pour la mise en scène mais aussi comme assistants à la réalisation et accessoiristes. "Ces derniers interprètent un couple de pirates qui apparaissent au fil des chansons, réalisent des introductions parlées et font de ce projet une joyeuse aventure grâce à leur accent québécois et espagnol".

Au total, trois jours et demi ont été nécessaires pour le tournage. L’optimisation des mix, a quant à elle été confiée à son frère Jean-François. "Il s’agit d’un travail énorme car chaque enregistrement comprend une centaine de pistes".

Susciter des vocations

Le résultat de ce travail d’équipe, dévoilé lors d’une projection, est à présent diffusé tout l’été sur de nombreuses télévisions communautaires du Québec ainsi que sur le web, à destination des jeunes enfants (3-10 ans) et les aînés notamment. "Les enfants sont très contents du résultat, ils sont fiers d’avoir participé. Un tel projet peut changer la vie de certains. Des élèves ayant pris part à mes anciens projets se sont par exemple inscrits dans des options artistiques par la suite. Leur confiance me fait plaisir".

www.aupieddesmonts.com, Pages Facebook de Marie-Anne Catry ou de "L’enfance m’en chante"