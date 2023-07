Le PS virtonnais répudie la liste "Ensemble Autrement", Philippe Legros quittera la politique en 2024

Le document rajoute, en outre, que "le PS Virton se désolidarise des décisions prises sans concertation par le groupe ‘Ensemble Autrement’ et annonce qu’il se présentera seul lors des prochaines élections communales avec de nouveaux objectifs et projets. Il affirme vouloir être équidistant vis-à-vis des autres formations politiques et respecter la décision des électeurs quant au renouveau de Virton", termine le communiqué.

Philippe Legros quittera la politique en 2024

L’actuel représentant de la liste (alliée à la majorité de François Culot, IC+, depuis 2018), Philippe Legros n’est pas surpris de cette décision, mais dénonce la rapidité de celle-ci. "Premièrement, je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’analyse faite concernant la majorité actuelle. Par contre, je peux comprendre le manque de visibilité avec un seul élu qui, en plus, ne se trouve pas sur une liste PS. J’étais dans le groupe de réflexion avec Angèle, ce qui me surprend, c’est la rapidité avec laquelle cette information est sortie. Je leur souhaite du bien pour la suite. Moi, je me retirerai. La politique sera terminée pour moi en octobre 2024. Il n’y aura pas d’autre liste"Ensemble Autrement"de mon initiative. J’espère que le PS fera de bons choix, non pas liés aux personnes, mais au programme qui sera présenté pour appliquer la meilleure politique progressiste possible", commente Philippe Legros.

En difficulté depuis de nombreuses années à Virton, le PS compte bien revenir en force sur le devant de la scène politique.