Henallux Virton : le Docteur Julien Lecointre succède à Michel Bernard

Une transition de plusieurs mois

Depuis le mois de mai, Michel Bernard et son désormais successeur travaillent main dans la main pour assurer une transition fluide et sans accroc. Celle-ci se poursuivra jusqu’au départ à la pension de Monsieur Bernard, prévu en novembre prochain. "Julien va pouvoir profiter d’une transition relativement longue, ce qui me permettra de lui transférer tous les dossiers et documents de manière fluide tout en apportant mon expertise, mais sans vouloir lui donner une ligne de conduite puisque c’est à lui de déterminer la direction que prendra l’école des ingénieurs", assure Michel Bernard.

Michel Bernard, l'ancien directeur du département des ingénieurs de la Henallux, prendra sa pension en novembre 2023. ©éda

Pénurie d’ingénieurs

La formation d’ingénieur reste relativement importante au vu de la forte demande suscitée par les nombreuses entreprises qui rayonnent sur le territoire de la province de Luxembourg. Ne parlons même pas du Grand-Duché de Luxembourg qui recherche également, de manière très active, de nouveaux talents pour renforcer ses équipes. L’école, située sur le site de Pierrard, enseigne à une fourchette de 120 à 150 étudiants, toutes années confondues. "Les entreprises ont vraiment besoin de personnes qualifiées de haut niveau. Et je pense que les défis ne manqueront pas dans les prochaines années", complète le directeur sortant.

Une délocalisation du département vers Arlon ?

Le prochain gros projet du département, financé par le FEDER, le fonds européen de développement régional, sera de construire une mini-usine 100% autonome permettant d’étudier diverses thématiques comme l’intelligence artificielle, la vision, la gestion, le pilotage à distance et la cybersécurité. Un dispositif qui devrait, en principe, s’implanter à Arlon. Il est même probable que le département tout entier migre vers le chef-lieu dans les prochaines années. "L’un de nos défis sera d’attirer toujours plus d’étudiants dans cette filière. On enseigne à une petite centaine d’étudiants, ce qui est bien, mais ce n’est jamais assez avec la pénurie d’ingénieurs que l’on connaît. Il y a, aussi, un mouvement qui s’opère de plus en plus vers Arlon. Pour l’instant, la formation se donne ici à Virton, mais il y a des réflexions en cours pour une éventuelle relocalisation sur Arlon. Ce n’est pas prévu pour tout de suite, inutile de s’emballer, mais la réflexion est bien lancée", glisse Julien Lecointre. L’objectif annoncé de ce futur mouvement est d’assurer un renforcement de la formation sur le plan technique pour répondre aux nombreux défis futurs.

Docteur Julien Lecointre, nouveau directeur du département des ingénieurs de la Henallux. ©éda

Valoriser la formation

De son côté, le Docteur Lecointre n’enseigne plus, mais il a à cœur de porter l’école vers des niveaux supérieurs. "C’est clair la base du métier de professeur, c’est d’enseigner. Cela me manque, parfois. Mais je trouve que c’est un très beau challenge de diriger une école, diriger des équipes, aider les étudiants pour qu’il puisse faire un parcours de qualité. Tout comme je souhaite, aussi, que l’équipe éducative se sente valorisée et écoutée. Et puis, le côté socio-économique d’avoir des formations techniques porteuses dans le sud, c’est vraiment quelque chose qui me tient à cœur", rajoute encore le nouveau directeur.

Père de deux enfants, Julien Lecointre gagne un certain confort de vie en revenant à Virton. "Comme j’habite à Virton, je peux effectivement venir à pied ! Cela change de mes centaines de kilomètres par jour pour aller à Marche-en-Famenne. Je fais ma transition écologique !", rit-il.

Bien qu’il soit encore présent quelques mois, Michel Bernard part l’esprit serein. Il ne lui donne qu’un conseil. "Je pense que Julien a une bonne expérience, il a déjà de quoi voir. Le seul conseil que je souhaite lui donner, c’est de mener des projets futuristes et d’être en phase avec nos problèmes sociétaux pour offrir une formation qui répond à ce qu’on attend de ce côté-là. C’est la meilleure chose que je puisse lui souhaiter", termine-t-il.

À Virton ou à Arlon dans un futur plus ou moins proche, le département des ingénieurs de la Henallux est entre de bonnes mains.