Saint-Mard : Marie-Louise Goffinet, originaire de Saint-Léger, a fêté ses 100 ans (photos)

Originaire de Saint-Léger

Marie-Louise est née le 6 juillet 1923 à la rue de la France à Saint-Léger. Elle s’est mariée en 1946 avec Albert Glouden et, de ce mariage, naîtront 2 fils. 5 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants compléteront cette belle famille. Marie-Louise est restée dans sa maison de Saint-Léger jusqu’à ses 94 ans. "Tant que sa santé le lui permettait, Marie-Louise a toujours participé aux manifestations organisées sur notre Commune, notamment la fête de l’école et la fête du miel. Et maintenant, ici, j’apprends qu’elle s’est recréée un cercle d’amis, tout en n’oubliant pas le tricot. Elle a toujours aimé la compagnie", raconte Alain Rongvaux, avec des trémolos dans la voix, visiblement très ému de revoir son ancienne concitoyenne. Le mayeur et la première échevine ont ensuite lu une lettre envoyée par le Palais royal à l’attention de la centenaire. Un portrait du couple royal lui a même été offert pour l’occasion.

ALBUM PHOTOS - Centième anniversaire de Marie-Louise Goffinet

3 centenaires au home

La directrice adjointe du home Saint-Charles, Nathalie Hiblot, s’est ensuite avancée devant Madame Goffinet. "Je vous souhaite un heureux anniversaire. Vous le savez sans doute, vous n’êtes pas la plus âgée du home puisque nous avons aussi deux autres centenaires de 102 et 103 ans ! J’espère que vous atteindrez ces âges remarquables", a-t-elle lancé à l’encontre de la nouvelle centenaire.

Entourée par sa famille, Marie-Louise a ensuite reçu plusieurs bouquets de fleurs, tout comme un ballotin de pralines offert par Michel Demoulin, "l’ami des centenaires", qui ne manquerait pour rien au monde ce type d’événement. L’après-midi s’est terminé autour d’un délicieux morceau de gâteau tout en évoquant, avec émotion, de vieux souvenirs.