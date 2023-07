Virton réaménage et embellit la place Nestor Outer (vidéo)

Cette idée est née dans l’imaginaire d’Éric Beaucamp, patron du restaurant L’Escalier. Son envie ? Embellir la place. Et pour cela, il a une idée. Il a mis en contact la Ville avec l’un de ses amis, Stéphane Costarella, qui travaille l’acier et habitait anciennement à Ethe. "C’est important pour moi, parce que je suis né à Virton, mes grands-parents sont originaires de Virton, donc c’était l’occasion de faire un petit clin d’œil à la famille", explique le concepteur, Stéphane Costarella.

Autres partenaires: les fleuristes Martine Toussaint du Pois de Senteur (Ethe) et Marielle Jadot de La Boutique du Parc (Virton) ont offert les fleurs et les plantes qui ornent les sculptures. Les services techniques de la Ville ont également joué leur rôle dans cet aménagement. Tout ce petit monde a été coordonné par le Plan de cohésion sociale (PCS) et la Commission culturelle de Virton.

Le jardin est éphémère

Si l’aménagement est réussi, il est aussi éphémère. L’artiste a prêté gratuitement les sculptures jusqu’à la fin de l’année. Les fleurs, elles, seront enlevées au début des premières gelées.

Pour Nathalie Van de Woestyne, échevine de la Culture, ce projet est une réussite. "Je pense qu’il faut qu’on soit attentifs à toutes les opportunités que l’on peut saisir. Ça profite à tout le monde. L’idée, c’est de bien vivre ensemble, d’avoir des endroits où l’on peut s’arrêter, se poser, discuter, en famille ou entre amis. Ça participe à l’aménagement global et ça peut faire venir des personnes au centre-ville", résume-t-elle.

De bons retours

Une initiative que beaucoup trouvent excellente, tant sur les réseaux sociaux que sur place: "C’est très beau, reconnaît Thi Hong Nguyen, du café Saint-Laurent. Beaucoup de mes clients sont d’accord. Je surveille les enfants pour qu’ils prennent soin des installations, mais les gens sont souvent respectueux".

Il n’est pas rare de voir tous les kiosques occupés, avec des personnes dégustant une glace du Comptoir d’Honoré, ou lisant un livre de la Dédicace.

Anne Gillis, animatrice culturelle responsable du projet, confirme: "C’est un mélange d’art urbain et de nature qu’on voulait amener à Virton. Les retours habituels qu’on a sur la place sont qu’elle est vide, qu’il n’y a pas grand-chose. Ce projet plaît vraiment aux gens, on a des retours très positifs. C’est ce qu’ils attendaient, je pense."

Notons que cet aménagement n’a presque rien coûté à la Ville qui n’a acheté que les pots de fleurs et a participé aux frais de transport des kiosques à hauteur de 50%. Un embellissement qui ne valait donc pas la peine de s’en priver.