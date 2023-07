Quatre couples jubilaires fêtés à Chenois-Latour

Evelyne Muller et Marcel Michel (50 ans) se sont rencontrés au Noprix d’Athus. Elle, gérante du rayon parfums, lui apprenti-boucher, ont appris à se connaître sur leur lieu de travail. Marcel emmenait Evelyne en voiture, lui évitant le vélo et le train quotidiens. Ils ne se sont jamais quittés, ont eu un enfant, et continuent de vivre leur passion commune de la musique.

Marchal-Malgalé fêtent 65 ans de mariage et Thomas-Henriquet 60 ans.

Josiane Henriquet et Adelin Thomas (60 ans) sont bien connus dans Virton. Adelin a orienté de nombreux jeunes au centre PMS dont il était le directeur. Il a également eu une longue carrière politique, puis a fondé le Lions Club dont il a ensuite cédé la présidence à son épouse.

Josiane, grande passionnée par les plantes et le potager, ainsi que l’aquarelle et l’art japonais, était quant à elle enseignante à l’ISF. Une vie bien remplie qu’ils ont partagée avec leurs quatre enfants et treize petits-enfants.

Pierrette Malgalé et Henri Marchal (65 ans) se sont rencontrés au bal. Henri était électromécanicien aux chemins de fer à Latour, Pierrette n’a jamais eu le temps d’aller travailler, s’occupant de la petite famille. Habitant Latour depuis 1964, ils ont eu, la même année, leur fille unique. Deux petits-enfants jumeaux et un arrière-petit-enfant, qui vient de naître, ont ainsi agrandi la famille.