Bernard Bolly ne poursuivra pas sa mission de secrétaire général à Virton

Si les nouveaux dirigeants ont rassuré les employés du club quant à leur avenir, il y en a au moins un qui ne poursuivra pas l’aventure. Dans un message Facebook, Bernard Bolly a en effet pris congé du club gaumais. Le Brabançon avait été nommé secrétaire général de Virton en novembre 2022, suite au départ d’Oguchi Oneywu.

”Ce fut 8 mois intenses, très plaisants et enrichissants, écrit-il notamment sur Facebook. J'ai découvert plein de belles personnes dans ce club à part… dans tous les sens du terme. Merci à tous. Merci tout particulier à l’équipe de choc Thiebaud Delmelle, Nicolas Lambert, Samuel Henin, Hardien Migeaux et Clément Waltzing. J’espère que la nouvelle aventure qui commence vous offrira beaucoup de plaisir ainsi qu’à tous les supporters vert et blanc.”

