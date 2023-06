Compte 22 en boni à Virton: l'arbre qui cache la forêt?

Et à l’exercice propre pour la seule année 2022 (sans tenir compte des exercices antérieurs), la Commune affiche un boni de 1,499 million.

Comment expliquer ces chiffres ? "Nous avons enregistré une augmentation de + 6,61% de nos recettes en 2022 par rapport à 2021, a commenté le directeur financier Michaël Dendievel devant les élus virtonnais. La dotation que l’on reçoit du fonds des communes notamment a augmenté de plus de 10%. En bois, on a connu une année record en 2022 avec 1,6 million de ventes de bois alors que la moyenne tourne en général autour de 900 000€."

Il faut aussi dire que tous les projets inscrits au budget n’ont pu être réalisés, d’où des montants économisés et qui serviront plus tard. Le taux de réalisation des projets à Virton est de 95%.

Annick Van den Ende (Citoyens) trouve "ce compte 2022 réjouissant", mais se dit interpellée en même temps par le plan de gestion et recherche où résident les déficits structurels de la Commune.

"Avec près d’un million d’euros à donner chaque année pour la piscine et des dégrèvements fiscaux au précompte immobilier pour plus de 4 millions d’euros obtenus par des entreprises depuis 2010 (Jindal, Mima Films Burgo), voici ce qui nous handicape fortement", a précisé plus tard le maire, François Culot.

Étienne Chalon (Citoyens) trouve qu’on ne soutient pas suffisamment la filière bois locale. "Dans nos ventes de gré à gré, nous pouvons réserver un maximum de 20% à nos scieries locales ", lui répond l’échevine Annie Goffin.

"Nos bancs publics ne sont pas entretenus et les amoureux ne peuvent plus s’y asseoir", déplore Léopold Baltus (Engagés). "Il est prévu de restaurer nos bancs publics cet été", lui répond Annie Goffin.